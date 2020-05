Kraków. Kolejne opóźnienie w przebudowie placu Biskupiego. Tym razem pojawiły się problemy związane z pandemią koronawirusa [ZDJĘCIA]

Terminem umownym zakończenia przebudowy placu Biskupiego był 30 października 2019 r. W magistracie wyjaśniają, że przedłużenie tego terminu spowodowane było pracami remontowymi prowadzonymi na sieciach - przez Tauron, Miejskiej Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oraz PSGaz. - Prace te były niezależne od wykonawcy. Podpisaliśmy z nim porozumienie przedłużające wykonanie inwestycji do 13 lutego 2020 roku. Przygotowujemy się do podpisania kolejnego porozumienia - zamawiający jest w trakcie pozyskiwania pozwolenia na budowę w zakresie montażu urządzeń zabawowych - od tej decyzji będzie zależny ostateczny termin zakończenia inwestycji - wyjaśniają w ZDMK.

Przyznają tam, że w umowach z wykonawcą zostały zapisane kary umowne. - Na ten moment nie zostały nałożone. Po zakończaniu prac przeanalizujemy, czy jest podstawa do naliczenia kar. Drugie porozumienie nie zamyka nam drogi do ewentualnego nałożenia kary - informują w ZDMK.

Przypomnijmy, że przetarg na przebudowę placu Biskupiego rozstrzygnięto w styczniu ubiegłego roku. Miasto zamierzało przeznaczyć na to zadanie 1,5 mln zł. Zwycięska oferta firmy Włomex była trzykrotnie większa. W ZDMK tłumaczono jednak, że na zadanie znaleźli tam finansowanie w ramach przesunięć w budżecie. Urzędnicy uznali, że należy realizować to zadanie mimo ofert wyższych niż przewidywał kosztorys. Brali bowiem pod uwagę to, że gdyby został ogłoszony kolejny przetarg, to oferty mogłyby zawierać jeszcze wyższe kwoty.