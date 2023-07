Kraków. Budowa Centrum Nauki Cogiteon. Wkrótce start budowy drogi dojazdowej od Stella-Sawickiego

Umowa na drogę do Cogiteonu

Umowa na budowę drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z Cogiteonem została podpisana na kwotę ok. 22,8 mln zł z konsorcjum firm: lider ZUE S.A., partner Przedsiębiorstwo budownictwa inżynieryjnego Energopol Sp. z o.o. Inwestycja w 50% będzie finansowana przez Województwo Małopolskie oraz w 50% przez Gminę Miejską Kraków.

Jaka będzie droga do Centrum Nauki

Jezdnia od ul. Stelli-Sawickiego pobiegnie w śladzie ul. Życzkowskiego, mniej więcej po ok. 180 m skręci w prawo, w kierunku klubu Kwadrat, tam minie pas startowy od wschodniej strony i już za nim skręci w lewo w kierunku Cogiteonu, w tym miejscu pobiegnie równolegle do pasa startowego, od północnej strony. W miejscu, w którym droga będzie przebiegała na wysokości pasa startowego, będzie nawiązywała do jego obecnego wyglądu.