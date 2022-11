Hotel Grand nie skorzysta z miejskiego ciepła. Kraków może stracić około 3 miliony złotych

- Zbliża się zima, musimy zadbać o ogrzanie hotelu. Mimo podpisania umowy z MPEC nie doczekaliśmy się przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej. W związku z tym zdecydowaliśmy się na odstąpienie od tej umowy z dniem 21 października. Musimy znaleźć inną formę ogrzewania. Odmowa realizacji zawartej umowy przez MPEC i związana z tym konieczność odstąpienia od umowy przez hotel to dla nas realne szkody i o właściwe w tym zakresie odszkodowanie, gdy wszystkie związane z tym koszty będą już znane, w sposób prawem przewidziany wystąpimy - mówi Robert Mrzygłód, dyrektor spółki Wawel-Imos International SA, zarządzającej Hotelem Grand przy ul. Sławkowskiej.

Strata dla miasta ok. 300 tys. zł w jednym sezonie grzewczym

- Dla MPEC, oprócz należnego nam odszkodowania, to również straty związane z brakiem umownych przychodów. MPEC straci na tym dodatkowo ok. 300 tys. zł w jednym sezonie grzewczym, bo tyle mielibyśmy płacić za dostarczenie ciepła. Umowa była terminowa, miała obowiązywać przez 10 lat, łatwo więc wyliczyć, że MPEC straci w przychodach oprócz odszkodowania w sumie ok. 3 mln zł w cenach z 2022 roku. Widocznie MPEC stać na takie gesty i straty. Widać, że "zemsta prezesa" została skutecznie zrealizowana, a to, że również kosztem publicznego przedsiębiorstwa energetycznego, to widać, że nie ma żadnego znaczenia - dodaje dyr. Robert Mrzygłód.