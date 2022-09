Kraków. Jest umowa, nie ma ciepła. Kto chce zamrozić Hotel Grand? Prezentujemy dokumenty

- Umowa jest. Została podpisana przez nas i przedstawicieli MPEC. Egzemplarz umowy został przez nas również przesłany do URE. Ten Urząd dysponuje egzemplarzem umowy. URE broni MPEC i prezesa tej miejskiej spółki, gdzie dla URE ważniejsze jest kumoterstwo niż realny nadzór nad MPEC i ochrona interesów klienta, który ma ważną umowę na przyłączenie się do miejskiego ciepła i stanowczo nalega na realizację tej umowy - komentuje Robert Mrzygłód, dyrektor firmy Wawel-Imos, która zarządza Hotelem Grand.

Przypomnijmy, że MPEC wybudowało przy ul. Sławkowskiej instalację ciepłowniczą i dołączyło do niej Hotel Grand. Nadchodzi zima, ale wciąż nie mogą w tym obiekcie liczyć na dostawę ciepła, chociaż pokazują, że mają umowę o przyłączeniu do sieci.

W MPEC wyjaśniają, że wykonanie samego przyłącza jest niewystarczające do uruchomienia dostaw ciepła do obiektu, ponieważ potrzebna jest jeszcze tzw. umowa przyłączeniowa oraz podpisanie na koniec umowy dotyczącej już samego dostarczania ciepła do grzejników.