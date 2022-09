Kraków. Hotel Grand bez dostaw ciepła od MPEC. Czy to zemsta prezesa?

- Podpisaliśmy umowę z MPEC na dostarczanie ciepła. Jeden jej egzemplarz został u nas, drugi trafił do MPEC. Na tej podstawie ta miejska spółka wykonała instalację ciepłowniczą na terenie hotelu. Zbliża się kolejna zima i wciąż nie możemy liczyć na realizację umowy. Doszło do absurdalnej sytuacji, w której MPEC naraża miasto na straty – komentuje Robert Mrzygłód, dyrektor spółki Wawel-Imos, która zarządza Hotelem Grand.

W MPEC potwierdzają, że wykonano przyłącze cieplne do hotelu za zgodą kierownictwa tego obiektu i w tej miejskiej spółce dysponują pisemnym odbiorem (bez uwag) wykonanych prac. W MPEC zaznaczają jednak, że wykonanie samego przyłącza jest niewystarczające do uruchomienia dostaw ciepła do obiektu, ponieważ potrzebna jest jeszcze tzw. umowa przyłączeniowa oraz podpisanie na koniec umowy dotyczącej już samego dostarczania ciepła do grzejników.