Świadectwo energetyczne budynku lub lokalu – nowe obowiązki właściciela lub zarządcy

Świadectwo energetyczne jest to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania budynku lub części budynku (lokalu, np. mieszkania w bloku) na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu (tj. energię niezbędną do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, oświetlenia i klimatyzacji). Informacje zawarte w świadectwie pozwalają określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszty energii związane z użytkowaniem budynku lub lokalu.

Nowe przepisy nakładają obowiązek posiadania i przekazania świadectwa energetycznego przez właściciela lub zarządcę w przypadkach gdy dochodzi do zbycia lub wynajęcia budynku lub lokalu (prawa własności budynku lub lokalu, spółdzielczego prawa do lokalu). Świadectwo należy przekazać przy zawarciu umowy zbycia lub umowy najmu, a w przypadku umowy zbycia, notariusz ma obowiązek odnotować fakt przekazania świadectwa dla nabywcy w akcie notarialnym. Nieprzekazanie świadectwa zagrożone jest karą grzywny.