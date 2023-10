Gmina Kraków przejęła budynek A Klastra Zabłocie. Chętnych na przestrzenie nie brakuje ale najpierw procedury

Dwa budynki, mnóstwo przestrzeni

W skład Klastra wchodzą dwa odświeżone budynki magazynowe - większy A i mniejszy B. Budynek B przeznaczony jest do wykonywania funkcji administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa odpowiedzialnych za wspieranie przedsiębiorczości, inicjatyw społecznych, dialog i współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Klastra.

Ta część Klastra jest zagospodarowana w 100 procentach. W budynku A znajdziemy zaś dużo wolnej przestrzeni. Pomieszczenia biurowe 2-6-osobowe, strefy coworkingu, przestrzeń typu open space, niewielkie miejsca spotkań, salki i sale konferencyjne przeznaczone dla maksymalnie 49 osób oraz przestrzenie do integracji.

Generalnym wykonawcą inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj” jest firma MOSTOSTAL Warszawa SA. Umowa na przygotowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwoleń administracyjnych i realizację inwestycji została zawarta w lutym 2020 r. Wartość kontraktu to ok. 42 mln zł. Projekt ma unijne dofinansowanie w wysokości ok. 14 mln zł.