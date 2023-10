Wydawnictwo Biały Kruk poleca najnowszą książkę prof. Włodzimierza Dłubacza o kulturze filozofii

Autor nieustannie łączy przeszłe nurty filozoficzne z obecną kondycją człowieka. Stąd też w dziele prof. Dłubacza pojawiają się odpowiedzi na aktualne pytania, którymi żyje obywatel świata w XXI wieku.

Czy filozofia jest nam potrzebna? A jeżeli tak – to czy nie jest za trudna? Profesor Dłubacz pokazuje, że jest wręcz odwrotnie, że bez filozofii nie da się zrozumieć człowieka, jego sensu istnienia. Filozofia to bowiem nic innego jak szukanie odpowiedzi na najbardziej podstawowe pytania ludzkiego bytowania. Kto nas stworzył? Dokąd zmierzamy? Jaka jest prawda? Wszyscy ludzie myślący od czasu do czasu zadają sobie te pytania i dlatego też wszyscy – przynajmniej w pewnym sensie – jesteśmy filozofami.

„Musimy stać się filozofami, jeżeli chcemy dobrze przeżyć życie,” pisał Arystoteles w „Protreptikosie”. Dlatego książka prof. Włodzimierza Dłubacza jest zdecydowanie dla każdego z nas. Tym bardziej, że jest napisana w zrozumiałym stylu, lekkim i przystępnym językiem. Dodatkowym, wielkim walorem publikacji są kapitalne ilustracje, które łączą abstrakcyjną myśl z realną i wspaniałą sztuką.