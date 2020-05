WspieramyLokalnyBiznes - branża turystyczna - te firmy działają online i zdalnie w małopolskim

Przygotowaliśmy dla Was bazę lokalnych firm z małopolskiego, w branży „branża turystyczna”, które w czasie epidemii koronawirusa dostarczają zamówienia do domu lub działają online. To firmy z Twojej okolicy. Poznaj ich ofertę, dane kontaktowe, godziny otwarcia i przyjmowania zamówień oraz szczegóły świadczonych usług.

Organizujemy: wycieczki szkolne, imprezy integracyjne, wycieczki dla zakładów pracy, wczasy dla rodzin, wczasy dla grup, wycieczki samolotowe, wycieczki objazdowe, pielgrzymki, wycieczki autokarowe z wyjazdem z Nowego Sącza, Last Minute, First Minute, All Inclusive, TANIE wycieczki, wynajem autokarów. Największy wybór ofert! Szkoda czasu na chodzenie po wszystkich biurach - posiadamy wszystkie oferty w jednym miejscu i najlepszą znajdziemy dla Ciebie!!! Limanowa LIMATUR Adres: ul. Mordarskiego 6 , Limanowa

ul. Mordarskiego 6 , Limanowa Godziny otwarcia : , ,

, , 📱 +48 18 337 39 99

📧 biuro@limatur.pl

🌍 LIMATUR

Słotwiny Arena SŁOTWINY ARENA W KRYNICY TO JEDNO Z PIĘCIU WYJĄTKOWYCH MIEJSC NA MAPIE POLSKI, POZA KASINĄ SKI W KASINIE WIELKIEJ, CZARNYM GRONIEM W RZYKACH, SKOLNITY W WIŚLE I KURZEJ GÓRZE NA MAZURACH – NALEŻĄCYCH DO GRUPY PINGWINA. Jeśli chcesz spędzić z rodziną i przyjaciółmi niezapomniane chwile skorzystaj z propozycji Słotwiny Arena w Krynicy Zdrój. Tutaj można cieszyć się nieograniczonymi możliwościami aktywnego wypoczynku. Wieża widokowa w Krynicy-Zdroju to unikalne miejsce na mapie Polski. Skryta w sercu Beskidu Sądeckiego, pośród przepięknych lasów pasma Jaworzyny 49,5 metrowa wieża i prowadząca do niej ponad kilometrowa ścieżka przyrodniczo-edukacyjna zapewniają nie tylko przepiękne widoki, ale również relaks i odprężenie wynikające ze spacerów w koronach drzew. Szum lasu, śpiew ptaków, cudowne krajobrazy - to tylko część z tego, co możesz u nas doświadczyć. Odkryj z nami cudowny świat natury dostępny dla każdego! Znajdujemy się w jednym z najbardziej znanych kurortów, określanym mianem ”Perła Polskich Uzdrowisk”. Krynica Zdrój, zimowa stolica Polski, położona jest w Beskidzie Sądeckim na wysokości 560-620 m n.p.m., w malowniczych dolinach Kryniczanki i jej dopływów: Palenicy, Słotwinki i Czarnego Potoku. Od wschodu, północy i zachodu otaczają Krynicę Zdrój zalesione wzgórza: Krzyżowa (813 m), Huzary (865 m), Bradowiec (817 m) i Parkowa (714 m), nad nimi góruje Jaworzyna Krynicka 1114 m. Na terenie Słotwin Areny znajduje się pensjonat i restauracja czynne cały rok. Lachowice Hodowla alpak - Happy Alpaca Adres: Lachowice 371 B, Lachowice

Lachowice 371 B, Lachowice Godziny otwarcia : , ,

, , 📱 +48 788 772 999

📧 biuro@happyalpaca.pl

🌍 Hodowla alpak - Happy Alpaca

Hodowla Alpak Happy Alpaca znajduje się w Lachowicach, w gminie Stryszawa (województwo Małopolskie, tuż przy granicy z Województwem Śląskim). Jesteście ciekawi, jakimi zwierzętami są alpaki? Chcecie zobaczyć jak wygląda ich hodowla i jak pasą się na swoim pastwisku? Zachęcamy do odwiedzin! W naszej hodowli w Lachowicach możecie miło spędzić czas, obcując z naturą oraz naszymi pięknymi i łagodnymi zwierzętami. Podczas wizyty nie tylko dajemy możliwość podziwiania alpak – opowiadamy także o naszej hodowli i przedstawiamy nasze urocze alpaki. Chcesz zajrzeć do alpakarni w Lachowicach? Zapraszamy! Jurków-Kamieniec www.KajakiDunajcem.pl Adres: Jurków - Kamieniec , Jurków-Kamieniec

Jurków - Kamieniec , Jurków-Kamieniec Godziny otwarcia : , ,

, , 📱 +48 888 780 222

📧 kajakidunajcem@gmail.com

🌍 www.KajakiDunajcem.pl Wypożyczalnia oferuje: kajaki (jedno/dwu-osobowe) lub pontony (4-7 osobowe), zapewniamy szkolenie, kompletny sprzęt, ubezpieczenie i transport powrotny. W ofercie cały Dunajec od Nowego Targu aż do ujścia do Wisły + Poprad i Raba! W Google Maps wpisz: kajakidunajcem i trafisz do bazy lub wejdź na strony: www.kajakidunajcem.pl albo www.pontonydunajcem.pl. Parking i miejsce startu: JURKÓW-KAMIENIEC przy „Kąpielisku Chorwacja" z Krakowa to 50 min autem i 60 min pociągiem Rezerwacje - 888 780 222 Rabat dla 3+ od pn-pt: 20 zł za ponton i 10 zł za kajak więcej na: www.facebook.com/KajakiDunajcem

