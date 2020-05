WspieramyLokalnyBiznes - usługi dla firm - te firmy działają online i zdalnie w małopolskim

Biuro Plus to lider w zakresie usługi dostaw wszystkich produktów niezbędnych do funkcjonowania biur, hoteli, magazynów, hal produkcyjnych, urzędów, instytucji czy placówek edukacyjnych. Nasze Centrum Logistyczne znajduje się w Krakowie przy ul. Nad Drwiną 8b. Posiadamy bardzo szeroki, dostępny asortyment: •Środków dezynfekujących do ciała i powierzchni •Ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, kombinezony) •Dyspenserów mobilnych do dezynfekcji •Artykułów chemicznych i higienicznych •Produktów spożywczych •Papieru biurowego •Artykułów biurowych •Materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących •Urządzeń biurowych (drukarki, niszczarki, laminatory, bindownice) Zapraszamy do współpracy!

Biuro Tłumaczeń 123 Sp. z o.o.