Wojsko sprzedaje atrakcyjne nieruchomości w Małopolsce. Działki, budynki, lokale. Zobacz, co w przetargach oferuje AMW w styczniu 2024 Kaja Ostrowska

Agencja Mienia Wojskowego co miesiąc organizuje przetargi nieruchomości. Obiekty, które znajdują się na stronie Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie przeznaczone są zarówno do najmu, jak i sprzedaży. Przetargi nieruchomości prowadzone przez Agencję Mienia Wojskowego zlokalizowane są na terenie całego kraju. Zakup nieruchomości powojskowych to inwestycja.