W serialach tylko powtórki. Nowych odcinków na razie nie będzie

Koronawirus zamroził polskie seriale, które towarzyszą widzom na ekranach telewizorów od wielu lat. Już w marcu wszystkie stacje ogłosiły przerwę w kręceniu nowych odcinków seriali, premierowe odcinki zobaczymy jedynie w kwietniu, poza „M jak miłość” - nowe losy rodziny Mostowiaków będzie można śledzić do końca sezonu. Ostatni nowy odcinek serii przed wakacjami widzowie zobaczą 26 maja.

- Ze względów na epidemię wstrzymane zostały zdjęcia na planach. Oznacza to w praktyce, że większość zamówień telewizyjnych do ramówki wiosennej nie zostanie zrealizowana w całości. Dotyczy to zwłaszcza seriali emitowanych w trybie codziennym – poinformował w specjalnym oświadczeniu Andrzej Muszyński, prezes ATM Grupy realizującej, m.in. seriale „Ojciec Mateusz”, „Echo serca”, „Pierwsza miłość”, „Świat według Kiepskich”.

TVP przerwała zdjęcia do telenoweli historycznej "Korona królów", a w połowie kwietnia wstrzymała emisję premierowych odcinków telenoweli historycznej. W ich miejsce pojawiły się powtórki. Nowe odcinki telenoweli "Klan" emitowane były tylko do początku kwietnia, a następnie serial spadł z ramówki. W porze stałej emisji „Klanu” TVP 1 zdecydowało się nadawać dodatkowy odcinek "Korony królów" i hiszpański serial „Velvet”.