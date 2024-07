Bezpłatne koncerty w Krakowie odbędą się już 13 lipca! Artyści, program i najważniejsze informacje na temat Nocy Jazzu

Czym są Krakowskie Noce?

Krakowskie Noce to cykl wydarzeń, które mają na celu popularyzować kulturę a co najważniejsze uczestnictwa mieszkańców w wydarzeniach kulturalnych ale atrakcyjna oferta krakowskich nocy jest skierowana również do turystów odwiedzających Kraków. Wśród Krakowskich Nocy poza Nocą Jazzu znajdziemy również Noc Teatrów, Poezji, Tańca, Kin Studyjnych oraz ,,Cracovia Sacra".