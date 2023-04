Poznaliśmy tytuły wszystkich filmów, które przyjadą na krakowski festiwal Off Camera [WIDEO]

„Do You Love Me?”, reż. Tonia Nayabrova Wejście w dorosłość siedemnastoletniej Kiry z Kijowa okazuje się być niezwykle bolesne. Upadek Związku Radzieckiego, rozpad rodziny i desperacki krok, przed którym główną bohaterkę ratuje sanitariusz Misha. Opowieść o dojrzewaniu w czasach wielkich politycznych przemian.

Organizatorzy ogłosili listę filmów, które wezmą udział w festiwalowych konkursach. Oto, jakie tytuły będzie można zobaczyć w Krakowie w ramach Off Camery:

Tegoroczna edycja festiwalu Off Camera odbędzie się w Krakowie w dniach 28 kwietnia do 7 maja. Stolicę Małopolski odwiedzą przedstawiciele branży filmowej z całego świata, którzy poza uczestnictwem w blisko 200 seansach, będą brać udział w sekcji Pro Industry, która skupia się na tematach związanych z rozwojem branży. W programie także pokazy plenerowe, pokazy specjalne i Miasteczko Festiwalowe, które tradycyjnie pojawi się na placu Szczepańskim.

„Storm”, reż. Erika Calmeyer Thriller psychologiczny zadający pytanie, jaka jest granica pomiędzy bezwarunkową matczyną miłością, a umiejętnością odłożenia emocji na bok. W czasie wypadu na ryby w wyniku tragicznego wypadku ginie kilkuletni Ulrik, syn Elin i brat dziesięcioletniej Storm, która zostaje pomówiona o śmierć brata przez szerzącą się w szkole plotkę, jakoby specjalnie popchnęła Ulrika do wody.

„Delegation”, reż. Asaf Saban Płacz mieszający się ze złością i bezradność z mocnymi postanowieniami dotyczącymi przyszłości w czasie szkolnej wycieczki trojga izraelskich przyjaciół (Frisch, Nitzan i Ido), którzy wybierają się w tradycyjną podróż z Izraela do Polski. Uczestnikiem wycieczki jest także ocalały od Holocaustu dziadek Frischa, z którym wspólnie odwiedzają obozy koncentracyjne.

„Banger”, reż. Adam Sedlák Dzika podróż po nocnej Pradze nakręcona w całości… iPhonem, w czasie której przewodnikiem widzów jest marzący o karierze rapera dealer - Alex. Bohater dostaje od losu niepowtarzalną szansę – nagranie numeru ze znanym artystą. By zrealizować swoje marzenie rozpoczyna wyścig z czasem, wikłając się w imprezowo-narkotykowe perypetie.

„Medusa Deluxe”, reż. Thomas Hardiman W czasie regionalnego konkursu fryzjerskiego w Wielkiej Brytanii dochodzi do makabrycznej zbrodni – jeden z uczestników zostaje znaleziony martwy. Od tego momentu ważne są tylko dwie rzeczy – znalezienie tego, kto zabił oraz rozstrzygnięcie konkursu na najbardziej spektakularną fryzurę.

Pozostałe filmy, które będą walczyć o Krakowska Nagrodę Andrzeja Wajdy o 25 000 dolarów to: „Motherhood” reż. Pilar Palomero, „The Great Silence” reż. Katrine Brocks, „Chleb i sól” reż. Damian Kocur, „Spare Keys” reż. Jeanne Aslan i Paul Saintillan, „A Room of My Own” reż. Ioseb „Soso” Bliadze.

W Konkursie Polskich Filmów Fabularnych 2023 zobaczymy:

„Wyrwa”, reż. Bartosz Konopka

agadkowa śmierć Janiny, żony Maćka, która ginie w wypadku samochodowym, staje się impulsem do jego podróży, w czasie której bohater chce poznać okoliczności śmierci ukochanej. W dramacie psychologicznym na podstawie bestsellerowej powieści Wojciecha Chmielarza niebagatelną rolę zaczyna odgrywać Wojnar, aktor, którego Maciek podejrzewa o romans ze zmarłą żoną, która – jak się okazuje – skrywała przed nim wiele tajemnic.