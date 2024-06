To pierwsza taka impreza w Starym Teatrze! Silent disco na placu Szczepańskim kończy sezon artystyczny narodowej sceny

"Będą na Was czekały zestawy słuchawkowe, 3 DJ-ów i 3 kanały muzyczne do wyboru. To Wy decydujecie, do jakiej muzyki tańczycie! Czy będzie to taneczny trance, latino, a może dark disco/indie dance? Jedno jest pewne: czeka nas energetyczny summer mix idealny na letni wieczór" - zapowiada Stary Teatr.