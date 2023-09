Stary Teatr zapowiada nowy sezon. Na narodowej scenie w Krakowie będzie sześć premier, pierwsza już we wrześniu

Jeszcze we wrześniu na Dużej Scenie zobaczymy pierwszą premierę sezonu – spektakl „Boa” w reżyserii Pawła Sakowicza. To pierwsze przedstawienie choreograficzne w historii Starego Teatru oraz debiut reżyserski choreografa na scenie teatru instytucjonalnego. Głównym tematem i obszarem ruchowej eksploracji jest pożądanie i rodzaje jego manifestacji. Twórcy zastanawiają się, jakimi drogami „cyrkuluje ono w ciele”.

„Magnetyzm serc” opierający się na „Ślubach panieńskich” oraz innych dziełach Aleksandra Fredry to spektakl, którego nie mogło zabraknąć na narodowej scenie w Roku Fredry. Lektura szkolna stanie się dla twórców pretekstem, by opowiedzieć o tym, jak młodzi ludzie postrzegają miłość, relacje damsko-męskie, pierwsze inicjacje uczuciowe w kontekście instagrama czy tindera. Przedstawienie wyreżyseruje Kalina Jagoda Dębska. Premiera 1 grudnia.

- Będzie to lustro do przejrzenia się i historia o tym, jak kocha, jakie ma problemy z uczuciami i o co pyta dzisiejsza młodzież – zapowiada Beniamin Bukowski.