Powieść Stefana Żeromskiego "Dzieje grzechu" w Starym Teatrze. Kiedy się ukazała, okrzyknięto ją skandalem

Spektaklu nawiązuje także do recepcji powieści Żeromskiego, a także odwołuje się do filmu Waleriana Borowczyka, dziś bowiem w myśleniu o „Dziejach grzechu” film z 1975 roku wciąż stanowi istotne odniesienie, także w kontekście pracy nad jego powstaniem.

- Odnosimy się do tego, jak myślał o erotyce i pornografii reżyser, jak czuła się aktorka na planie filmowym. Pozbieraliśmy historie krążące wokół realizacji filmowej, by przyjrzeć się temu, jak postrzegane jest kobiece ciało, do kogo ono należy. „Dzieje grzechu” to także książka o dzieciobójczyni – te sceny są bardzo drastyczne i u Żeromskiego, i u Borowczyka – my także odnosimy się do tej kwestii – dodaje Iga Gańcarczyk.

W postać Ewy wcielają się Karolina Staniec, Magdalena Grąziowska, Małgorzata Gałkowska. Partnerują im: Szymon Czacki jako Łukasz, Stanisław Linowski w roli Szczerbica, Przemysław Przestrzelski jako Pochroń i Filip Perkowski jako Bodzanta.