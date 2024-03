Szekspir w wersji muzycznej na deskach Teatru Ludowego. Będzie o miłości

- Jest to tekst bardzo bajkowy, pozwalający na szeroką interpretację. O czym jest? Trudno odpowiedzieć jednym słowem, bo to tekst wielowątkowy. O miłości, wygnańcach, zdradzie, o tym, czym jest Las Ardeński - ja myślę, że marzeniem o triumfie miłości i sprawiedliwości - mówi Maćko Prusak. - Liczę na to, że widzowie dostrzegą w tym przedstawieniu wątek społeczności i sprawiedliwości, tego, że możemy liczyć tylko na siebie, w nas samych odkryjemy wiarę i nadzieję, by jeszcze ten świat ratować.

Wygnawszy swojego brata z dworu, książę Fryderyk obejmuje tron księstwa. Wygnańcy znajdują schronienie w Lesie Ardeńskim. Fryderyk pozwala pozostać na dworze bratanicy Rozalindzie, którą łączy wielka przyjaźń z jego córką Celią. Wkrótce i ona zostaje jednak wygnana, w ślad za przyjaciółką dwór opuszcza także córka księcia. Wcześniej jednak Rozalinda zakochuje się w Orlandzie, podopiecznym księcia Fryderyka, by móc spotykać się z chłopakiem, wygnana sama przebiera się w męski strój, by w takiej postaci spotkać się z ukochanym.

"Jak wam się podoba" to jedna z najczęściej wystawianych sztuk Szekspira, choć autor był za nią krytykowany. Wytykano mu, że lekka fabuła to ukłon w stronę niewybrednej publiczności. W przeciwieństwie do innych dzieł autora "Hamleta" w "Jak wam się podoba" nie ma wyrazistej akcji, bohaterowie, którzy uciekli do Lasu Ardeńskiego toczą tam filozoficzne dysputy. Twórcy Teatru Ludowego starają się jednak dostrzec w sztuce uniwersalne pierwiastki i to o nich opowiedzieć współczesnemu widzowi.