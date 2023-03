Premiera "Wandy" Joanny Wnuk-Nazarowej na scenie Opery Krakowskiej

- Punkt ciężkości interpretacji przesunął się z dojrzewania do ofiary Wandy, do tego, że jest to opera o sile nadziei i wiary – mówi reżyser Waldemar Zawodziński przywołując prapremierowe spektakle.

Jak podkreśla kompozytorka, Joanna Wnuk-Nazarowa, „Wanda” Norwida nie jest legendą o Wandzie, która nie chciała Niemca. Według poety dziewczyna kocha Rytygera i to z wzajemnością. Na szali kładzie romantyczną miłość i obowiązek wobec ojczyzny. Twórcy opery mówią więc o Wandzie-polityczce, pięknej, mądrej wojowniczce, z którą Rytyger chce „iść na Rzym”.

- To opowieść o pięknej, lecz niemożliwej do spełnienia miłości, o obowiązku i odpowiedzialności, o wyborach, które ważą o życiu lub śmierci. Postaci nakreślone przez Norwida są w tym misterium dalekie od jednowymiarowości, niesłychanie prawdziwe - podkreśla Joanna Wnuk-Nazarowa. - Wanda chce Rytygera, ale wie, że wschód i zachód to dwa żywioły, których nie da się pogodzić. Norwid był świetnym psychologiem, to widać jak portretuje bohaterów. Rytyger i Wanda to są dwa różne światy – dodaje kompozytorka.