Konferencja otwierająca festiwal Off Camera. Do Krakowa przyjechał Patrick Wilson. Odbierze nagrodę

Ceniony aktor znany z ról w musicalach na Broadwayu oraz filmach takich jak „Obecność” czy „Aquaman” i obyczajowo odważnych produkcji w rodzaju „Aniołów w Ameryce” i „Małych dzieci”, które na trwałe weszły do kanonu współczesnej (pop)kultury, odbierze także nagrodę „Pod prąd”. Jest ona przyznawaną od 2010 roku osobistościom szczególnie zasłużonym dla niezależnego kina. Jej laureatami w poprzednich latach byli m.in. David Thewlis, John Malkovich oraz Agnieszka Holland.

Przełomową rolą w karierze Wilson'a była rola Joe Pitt’s w głośnym mini serialu HBO „Anioły w Ameryce” (2003), za którą dostał nominację do nagród Golden Globe i Emmy. Nominacje dla najlepszego aktora w serial limitowanym do nagród Golden Globe i Critics’ Choice przyniosła mu też rola Lou Solverson’a w serialu Fargo. Inne rozliczne filmy i seriale, w których grał Wilsom to „Obecność”, „Prometeusz”, „Jack Strong”, „Małe dzieci”, czy „Upiór w operze” Razem z paroma filmowymi znajomymi Wilson założył spółkę Cinema Lab, której celem jest przywrócenie dawnej świetności kinom dotkniętym przez pandemię. Spółka ma w planach zakup, renowację i reaktywowanie kin na terenie całych Stanów Zjednoczonych.