Nowy sezon w Operze Krakowskiej otworzy musical "Kopernik"

Melomani mieli okazję zobaczyć także „Toscę” Pucciniego. W głównych bohaterów arcydzieła Giacomo Pucciniego, obok krakowskich solistów – Magdaleny Barylak, Tomasza Kuka oraz Adama Szerszenia – wcielą się artyści występujący na co dzień na międzynarodowych scenach operowych – Ewa Vesin, Giorgi Sturua i Mikołaj Zalasiński.

Kopernik na początek

Nowy sezon przy ul. Lubicz rozpocznie musical „Kopernik”. Premierowy spektakle można było zobaczyć już w maju we Fromborku, a także przed wakacjami na wawelskim dziecińcu. W październiku, wpisujący się w obchody 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika musical, trafi na operową scenę.

„Nie chcemy zdejmować Kopernika z cokołu. Ale pozwolimy mu odłożyć na chwilę astrolabium i przemówić do nas językiem, który trafia do umysłów i do serc” – zapowiadają twórcy muzyczną opowieść o jednym z najsłynniejszych astronomów.

Libretto musicalu przywołuje najważniejsze wydarzenia z życia astronoma. Mamy więc studia w Krakowie, Padwie i Bolonii, pracę naukową we Fromborku, posługę kanoniczą, praktykę lekarską i badania astronomiczne, uczestnictwo w koronacji Zygmunta Starego i Hołdzie Pruskim, wreszcie powstanie i publikację pięcioksięgu „De revolutionibus”.