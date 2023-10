Tyle płacimy dziś za warzywa i owoce na placach targowych w Krakowie. A jak rosły ceny przez ostatnie trzy lata? Piotr Rąpalski

Wybraliśmy się na krakowskiej place targowe by zobaczyć ceny warzyw i owoców, jesienne ceny. Inflacja spada, ale powoli, nie oznacza to też jednak, że wrócimy do cen z czasów pandemii. Z kolei zmiany w cenach przez ostatnie dwa lata przeanalizował portal PanParagon. Ceny produktów spożywczych w Polsce od 2020 roku zmieniły się diametralnie. Za niektóre artykuły płacimy obecnie ponad dwukrotnie więcej.