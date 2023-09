Tygodniowy przegląd prasy 24.09.2023: Kraków, 17.09-23.09.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

Na Kazimierzu w Krakowie, na skwerku u zbiegu ulic Miodowej i Starowiślnej stanął nietypowy automat do odbioru przesyłek. Wygląda jak rzeźba od strony ulicy Miodowej, a od strony ul. Szerokiej widzimy już standardowe szafki na paczki. Możliwe jednak, że urządzenia pojawiło się tam nielegalnie.

Nieubłaganie zbliża się koniec kalendarzowego lata. Na szczęście, Kraków wychodzi naprzeciw potrzebom spragnionych ostatnich promieni słońca mieszkańców, zapewniając moc wydarzeń. Prezentujemy zestawienie tych najatrakcyjniejszych. Zobacz, co robić, co zobaczyć i gdzie pójść w weekend!

W Cichym Kąciku powstaje Krakowskiej Centrum Muzyki. W ramach inwestycji wybudowano już wielopoziomowy parking na 195 miejsc. Obiekt ma być ogólnodostępny. Plany są takie, by kierowcy mogli korzystać z niego od jesieni.

Tygodniowa prasówka 24.09.2023: 17.09-23.09.2023 Kraków: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

To się nazywa "niespodzianka". W trakcie przewidzianych robót przygotowawczych pod nasadzenia, przy ul. Nad Sudołem wykonawca natrafił na składowisko gruzów, nie związanych z budową linii KST III do Górki Narodowej. Teraz trzeba znalezisko zebrać i wywieźć. Urzędnicy piszą o niespodziance, co cześć mieszkańców może denerwować, bo zwracali na problem uwagę już dużo wcześniej...