Weekend w Krakowie. Najciekawsze wydarzenia weekendu 23-24 września: Pola Chwały, Dzień Kolorów, Krakowska Inauguracja Studencka

To będzie działo się w Krakowie!

Będzie aktywnie, muzycznie i uczuciowo! Sprawdźcie, które z wydarzeń interesuje was najbardziej i rzućcie się w wir wrześniowych wrażeń!

"Wrzesień to piękny miesiąc. Miesiąc soku malinowego, spadających liści. To miesiąc westchnień, nostalgicznych myśli. Miesiąc,kiedy z pawlacza wyjmuje się puchate koce." - Gabriela Gargaś "Kacper".

Wrześniowy weekend w Krakowie. Najlepsze wydarzenia

Zapowiada się słoneczny weekend. Jeśli nie macie jeszcze planów, skorzystajcie z listy wydarzeń, którą dla Was przygotowaliśmy:

Już w najbliższą niedzielę, 24 września, odbędzie się 16. edycja Biegu Trzech Kopców. Zawodnicy wystartują o godz. 10.30 i będą mieli do pokonania około 13-kilometrową trasę pomiędzy trzema…

Od 21 września do 1 października potrwa na krakowskim Małym Rynku 19. Kiermasz Pogranicza Kultur. Na scenie pojawią się zespoły, które prezentują muzykę tradycyjną swoich krajów w jej oryginalnej…

