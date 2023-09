Pola Chwały w Niepołomicach. Impreza historyczna jakich mało. Zobacz, jak przedstawią średniowiecze

Z historią w roli głównej

Zaproszenie od 6. Brygady Powietrznodesantowej

Dziedziniec Sztuki

Konferencje pod patronatem uczonych

Imprezie towarzyszy konferencja naukowa, której patronują Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego. W tym roku zyskała rangę międzynarodową i wszystkie prezentacje, wykłady i dyskusje będą prowadzone w języku angielskim. Temat tegorocznej konferencji, która odbędzie się w piątek w zamkowym centrum konferencyjnym, to: The History of War and Environmental History – Interconnections and Entanglements (Historia wojny i historia środowiska – powiązania i uwikłania).

Wiele atrakcji, prezentacji i warsztatów zostało przygotowanych dla dzieci.Będzie można zobaczyć i zagrać w gry planszowe, figurkowe i wielkoformatowe, wziąć udział w warsztatach czy turnieju walki szablą.