Kraków. Kiedyś linia donikąd, dziś pętla schowana wśród wielkich blokowisk. Zobaczcie okolice Małego Płaszowa z drona

W czwartek, 18 listopada 2010 roku została uruchomiona nowa linia tramwajowa do Małego Płaszowa. Uruchomienie tej linii zdecydowanie ułatwiło podróż do centrum miasta nie tylko mieszkańcom Płaszowa, ale także tym, którzy dojeżdżają z dalszych okolic miasta. Pętla w Małym Płaszowie pełni bowiem funkcje miejsca przesiadkowego, z którego oprócz tramwaju odjeżdżają także autobusy kursujące m.in. do Niepołomic. Budowa nowej linii tramwajowej do Małego Płaszowa o długości ok. 4 km trwała od stycznia 2010 roku. Już w sierpniu 2010 roku dla pasażerów został oddany pierwszy fragment nowego torowiska łączący rondo Grzegórzeckiego z ulicą Nowohucką, po której kursowały dwukierunkowe tramwaje.

Pętla pozwoliła na rozwój nowych osiedli w okolicy, pojawiły się też nowe sklepy, a po drugiej stronie głównej ulicy rozwijają się liczne firmy. Jednakże spory teren na wschód od pętli nadal pozostaje niezagospodarowany, choć swego czasu było o nim głośno.