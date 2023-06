Trudny moment dla kierowców w Krakowie. Już 7 lipca rozpocznie się remont mostu Dębnickiego

Wykonawcą remontu mostu Dębnickiego będzie firma Most z Sopotu, wyłoniona w postępowaniu przetargowym. Złożyła ona najtańszą ofertę (6,8 mln zł). Obecnie wykonawca opracowuje projekt organizacji ruchu.

Most przez rzekę Wisłę w ciągu ul. Konopnickiej jest obiektem o konstrukcji nośnej ciągłej z blachownic nitowanych zespolonych z żelbetową płytą pomostu. Długość konstrukcji to 157,5 m, szerokość całkowita wynosi 19,5 m (w tym szerokości jezdni 12 m plus obustronne chodniki po 3,75 m każdy). Obiekt jest trzyprzęsłowy (o rozpiętościach przęseł 36+85+36 m) i podparty na dwóch filarach.

Wśród krakowskich mostów na Wiśle most Dębnicki wyróżnia się najniższym prześwitem między lustrem wody a spodem konstrukcji, co czyni go najbardziej zagrożonym przez powodzie i zatory lodowe obiektem tego typu na terenie miasta. Podczas powodzi w 2010 r. poziom wody w Wiśle był tak wysoki, że prześwit pomiędzy lustrem wody a przęsłami mostu zniknął. Tak niskie usytuowanie mostu podyktowane było natomiast chęcią jak najmniejszej ingerencji w panoramę tego miejsca - tak, by nie przysłaniać widoku na Wawel z bulwarów wiślanych.