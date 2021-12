Ryanair i Wizz Air nie będą latać z Krakowa na kilkunastu trasach w styczniu. Omikron i brak szczepień skłania linie do zawieszania połączeń

Zawieszone loty Wizz Air. Z Katowic też nie polecisz

Krakowian i Małopolan, którzy chcieliby polecieć Wizz Airem z Katowic również czeka rozczarowanie. Węgrzy zawieszają tutaj w styczniu – i to do marca – siedem połączeń: do Bergamo, Liverpoolu, Bristolu, Kijowa, Zaporoża, Lwowa i na Maltę. W całej Polsce przewoźnik nie będzie czasowo obsługiwał aż 36 tras i zmniejszy częstotliwość na wielu innych. Jozsef Varadi, prezes Wizz Aira, tłumaczył dwa tygodnie temu, że "to konsekwencja słabego wyniku akcji szczepień nad Wisłą".