Przegląd prasy 27.06.2024 Kraków. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.06, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Dramatyczny finał ulicznej bójki na Dębnikach w Krakowie. Nożownik ujęty po policyjnej obławie”?

Prasówka Kraków 27.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Dramatyczny finał ulicznej bójki na Dębnikach w Krakowie. Nożownik ujęty po policyjnej obławie Do bójki dwóch mężczyzn, zakończonej ugodzeniem nożem jednego z nich, doszło w środę (26 czerwca) ok. godz. 17 na ulicy Grota-Roweckiego na krakowskich Dębnikach. Napastnik uciekł, jednak po policyjnej obławie został wieczorem ujęty przez funkcjonariuszy.

📢 Viki Gabor adoptowała kotka ze schroniska w Krakowie. „Wielmożny wyprosił sobie nowe piękne życie!” Viki Gabor, słynna wokalistka, autorka teksów piosenek i kompozytorka, odwiedziła schronisko dla bezdomnych zwierząt przy ul. Rybnej w Krakowie. W konkretnym celu: celebrytka adoptowała maleńkiego kotka – nie rasowego, ale buraska, czyli „dachowca” - który w schronisku otrzymał imię Wielmożny.

📢 Głos Roberta Makłowicza w krakowskich autobusach i tramwajach! Słynny krytyk kulinarny będzie czytał nazwy przystanków w mieście „Uwaga, włączona klimatyzacja – proszę zamknąć okna!” – apeluje do pasażerów słynny krakowianin - dziennikarz, krytyk kulinarny, pisarz, publicysta i podróżnik Robert Makłowicz na nagraniu, które pojawiło się w ostatnich dniach w mediach społecznościowych Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie. - Zamieściliśmy to nagranie jako przedsmak, można powiedzieć swoisty aperitif do tego, co będzie za kilka miesięcy. Od jesieni tego roku Robert Makłowicz będzie czytał nazwy wszystkich przystanków we wszystkich autobusach oraz tramwajach kursujących po Krakowie - zdradził nam Sebastian Kowal, rzecznik krakowskiego ZTP.

Prasówka 27.06 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Malarz Igołomi, Podgórza i Swoszowic na wystawie w Muzeum Krakowa. "Wincenty Wodzinowski. Czuły obserwator" Artysta, aktywista, społecznik portretujący krakowian i mieszkańców podkrakowskich wsi. Do dziś jego obrazy wiszą w niejednym krakowskim salonie. Wincenty Wodzinowski szczególnie upodobał sobie Podgórze, rodzinną Igołomię i Swoszowice. Jego prace do 3 listopada gościć będą na wystawie w Pałacu Krzysztofory.

📢 To ma być najdłuższy park w Krakowie. Teraz wydadzą milion złotych na infrastrukturę. Park Woźniców w Czyżynach powstaje etapami Drugi etap budowy parku Woźniców na krakowskich Czyżynach rozpocznie się w połowie tegorocznych wakacji. Enklawa, która ma być w przyszłości najdłuższym parkiem w Krakowie, wzbogaci się teraz m.in. o rowerowy plac zabaw oraz ścieżkę zdrowia. Prace, warte prawie milion złotych, zaplanowano na 5-6 miesięcy. 📢 Kraków. Niebezpieczna pułapka na rowerzystów na kładce Bernatka? Czarny słupek budzi emocje. "Cienki, metalowy słup, ostro zakończony" To jest cienki, metalowy słup, ostro zakończony. Czarny, więc z kładki słabo widoczny na tle otoczenia (np. zaparkowanych aut) i kompletnie niewidoczny po zmroku. A kończy się akurat na wysokości brzucha rowerzysty! Zamontowali takie na samym środku drogi, po obu stronach kładki - tak pani Agnieszka, codziennie przejeżdżająca rowerem przez kładkę Bernatka, opisuje nowość, która pojawiła się tu w tym miesiącu. Alarmuje, że na słupku w końcu rozbije się jakiś rowerzysta. Poprosiła o interwencję: żeby przynajmniej wymalowano na nich pasy fluorescencyjne.

📢 Protest przed Collegium Novum. Przykuli się do bram, interweniowała policja. Uchwała Senatu UJ nie spełnia oczekiwań strajkujących Na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie nadal gorąco. W środę 26 czerwca podczas posiedzenia Senatu UJ została przyjęta uchwała w sprawie działań wojennych w Strefie Gazy. Z kolei Senat UJ nie przyjął projektu uchwały, którą przygotowali protestujący z Akademii dla Palestyny, którzy pod koniec maja br. rozpoczęli okupację przy ul. Grodzkiej 52 w Krakowie. Na zaproszenie rektora UJ prof. Jacka Popiela, projekt uchwały został zreferowany przez delegację protestujących. Jednocześnie, gdy trwały obrady Senatu UJ, interweniowała policja, ponieważ grupa osób związanych z Akademią dla Palestyny przykuła się do bram Collegium Novum na ul. Gołębiej 24.

📢 Ostatnia droga Józefa Małeckiego, byłego prezesa Klubu Sportowego Kolejarz Prokocim Kraków Rodzina, przyjaciele i środowisko piłkarskie pożegnało w środę Józefa Małeckiego, byłego prezesa Klubu Sportowego Kolejarz Prokocim. Zmarły 23 czerwca w wieku 74 lat zasłużony działacz spoczął na Cmentarzu Rakowickim.

📢 Wypadek w centrum Myślenic. Zderzenie na skrzyżowaniu. Jedna osoba ranna. Utrudnienia w ruchu Do zderzenia dwóch samochodów osobowych doszło w środę (26 czerwca) krótko przed godz. 13 na ul. Piłsudskiego w Myślenicach, w okolicy siedziby Liceum Ogólnokształcącego. W wypadku poszkodowana została kobieta z jednego z pojazdów. Na miejscu pracują wszystkie służby, występują utrudnienia w ruchu. 📢 Niedziela handlowa 2024. Czy 30 czerwca sklepy będą otwarte? Sprawdź, czy zrobisz zakupy w niedzielę 30 czerwca przypada najbliższa niedziela handlowa. - W związku ze spodziewanym większym zapotrzebowaniem na przewozy, wzmocnione zostaną kursy linii nr 172, 174, 179 i 511 - zapowiadają zmiany w rozkładach jazdy urzędnicy. 📢 Fentanyl w Krakowie. "Na rynku narkotykowym jest obecny od dwóch-trzech lat". MONAR proponuje pilotaż ratujący życie Fentanyl jest bardzo silnym, syntetycznym opioidem. Dużo silniejszym niż morfina. Jego stosowanie jest bezpieczne, lecz tylko na salach operacyjnych, gdy podczas znieczulenia wszystkie funkcje życiowe pacjenta są monitorowane. Lekarze po znieczuleniu ogólnym, w razie konieczności, mogą odwrócić jego działanie podając inne leki. Niestety, silny lek przeciwbólowy coraz częściej trafia w niepowołane ręce, a skutki jego nieumiejętnego stosowania bywają tragiczne. Krakowska poradnia MONAR przychodzi z propozycją pilotażu.

📢 Kraków. Przebudowa pętli Mistrzejowice się rozkręca. To jeden z wielu nowych remontów i utrudnień Dobra pogoda, choć ciężka dla robotników, służy organizowani nowych remontów w Krakowie. Korki robią się koszmarne, komunikacja dla pasażerów jest mocno okrojona, ale ponoć wszystko po to by na jesieni było nam łatwiej. Przebudowa pętli w Mistrzejowicach to nowy, duży problem dla pasażerów komunikacji miejskiej. Równocześnie trwa budowa linii tramwajowej właśnie do tej pętli. Ciągle trwa przebudowa Kościuszki i Zwierzynieckiej powodująca spore korki na Alejach Trzech Wieszczów. Taki wakacyjny, rozkopany Kraków.

📢 Najpiękniejsze kobiety lat 30. Tak wyglądały wybory Miss w latach 30. To one wyznaczały kanon piękna Już niemal 100 lat minęło od pierwszych wyborów Miss Polonia. Konkurs zapoczątkowany w 1929 roku do dzisiaj cieszy się ogromną popularnością, a kobiety z całego kraju biorą udział w rywalizacji o koronę i tytuł najpiękniejszej. Jak wyglądały Miss w latach 30? Te kobiety wyznaczały wtedy kanon piękna. Zobaczcie sami jak wyglądały, a to wszystko na archiwalnych zdjęciach.

📢 Kraków. Wypadek na rondzie Czyżyńskim z udziałem trzech aut. Kobieta zasłabła podczas jazdy samochodem Do wypadku doszło w środę ok. godz. 7.40. - Z naszych ustaleń wynika, że kobieta kierująca autem osobowym zasłabła za kierownicą i uderzyła w dwa auta. Poszkodowana została zabrana do szpitala, ale nie z powodu obrażeń wynikających z wypadku. Pozostali uczestnicy zdarzenia nie odnieśli obrażeń - mówi Anna Wolak-Gromala, z biura prasowego krakowskiej policji. 📢 Nowy hotel w Krakowie. Czterogwiazdkowy obiekt powstał w Unity Centre. Zatem nie tylko biura w dawnym "szkieletorze" Już w środę 26 czerwca otworzy się nowy hotel w Krakowie - w dawnym, niesławnym "Szkieletorze". Zakończono realizację budynków Radisson RED Hotel oraz Radisson RED Apartments – kolejnych obiektów w ramach wielofunkcyjnego kompleksu Unity Centre w Krakowie. Hotel będzie miał cztery gwiazdki.

📢 TOP 5 kąpielisk w Krakowie i okolicach 2024 według ocen w Google. Sprawdź, gdzie iść nad wodę w Krakowie Wakacje rozpoczęte, lato w pełni a nieba leje się żar. To doskonała okazja, aby rzucić wszystko i... wybrać się nad kąpielisko. Dla tych, którzy nie mogą się zdecydować jakie kąpielisko w Krakowie wybrać, przygotowaliśmy listę TOP 5 kąpielisk w Krakowie i okolicach według Google, które trzeba odwiedzić. Sprawdźcie jak tam jest!

📢 Street Food Polska Festival znów w Galerii Kazimierz. W Krakowie rozpoczyna się sezon na food trucki. Jedzenie z różnych zakątków świata Po dłuższej przerwie w Krakowie znów rozpoczyna się sezon na .... food trucki! Już za kilka dni startuje pierwszy w tym sezonie Street Food Polska Festival w Galerii Kazimierz. Jak co roku, oferta będzie wypełniona do granic możliwości. - Coś na słono, coś na słodko. Każdy znajdzie coś pysznego dla siebie. Najwyższa jakość gwarantowana przez Street Food Polska. Oprócz wyśmienitego jedzenia szykujemy mnóstwo atrakcji! - informują organizatorzy. Food trucki zaparkują przy Galerii Kazimierz już w piątek 28 czerwca i będą tam czekały na was do godz. 20.00 w niedzielę.

📢 Nie ma chętnych na zakup lexusa prezydenta Krakowa. Miasto ogłosiło kolejny przetarg. Cena wywoławcza znacznie obniżona Krakowscy urzędnicy mają twardy orzech do zgryzienia. Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski zdecydował, że służbowy lexus musi zostać sprzedany, jednak póki co nie ma chętnych na jego zakup. Pierwszy przetarg został ogłoszony na początku czerwca. Żaden zainteresowany jego kupnem jednak się nie zgłosił. Wówczas cena wywoławcza wynosiła 155 200 zł. Urzędnicy nie poddają się jednak i już ogłosili drugi przetarg na sprzedaż limuzyny. Tym razem cena wywoławcza to 133 500 zł. Oferty można składać do 17 lipca. 📢 Kraków. Kończą się utrudnienia na 29 Listopada z powodu budowy ścieżki rowerowej To jedna z najbardziej kontrowersyjnych ścieżek rowerowych w Krakowie. Wielu mieszkańców uważa, że wprowadzanie na ruchliwą al. 29 Listopada ruchu rowerów to błąd. Dodatkowo oburzenie mieszkańców wywołało wycięcie pięknych drzew pod budowę ścieżki. Inwestycja stała się jednak faktem, spowodowała spore utrudnienia, a teraz zbliża się ku końcowi. Zakończenie prac planowane jest na koniec sierpnia.

📢 Planty Nowackiego konkurencją dla Plant Krakowskich w Starym Mieście? Zielona enklawa w Starym Podgórzu No pięknie to wygląda, kwitnące wzory z kwiatów, nowy plac zabaw, zadbane pomniki, jakoś tak czyściej. To opis Plant, ale nie tych biegnących wokół Starego Miasta w Krakowie, ale Plant Nowackiego w Starym Podgórzu. Te w centrum maję biedniejszy plac zabaw w rejonie Grodzkiej, są bardziej mroczne, mniej zadbane, bo trudno upilnować śmiecących turystów, bywa też że są przystanią dla tych, którzy przesadzili z alkoholem i śpią sobie na ławkach.

ZOBACZ KONIECZNIE Za to dostaniesz odszkodowanie w podróży

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.