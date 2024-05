Tygodniowy przegląd prasy 26.05.2024: Kraków, 19.05-25.05.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Krakowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 19.05 a 25.05.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ulicami Nowej Huty przeszedł barwny korowód. Lata 70. w pełnej krasie! Zobacz zdjęcia!”?

Przegląd tygodnia: Kraków, 26.05.2024. 19.05 - 25.05.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Ulicami Nowej Huty przeszedł barwny korowód. Lata 70. w pełnej krasie! Zobacz zdjęcia! 25 maja ulicami Nowej Huty przeszedł Korowód Nowohucki. Tym razem przenieśliśmy się w czasie do lat 70. XX w. Było kolorowo i radośnie. Pogoda także dopisała, mimo zbierających się nad miastem burzowych chmur. 📢 Mieszkańcy Krakowa bawią się na Pikniku Chorwackim przy zalewie Bagry. Atrakcji nie brakowało! Dalmatyńczyki, muzyka, smaczne potrawy, zawody żeglarskie, a do tego konkursy z ciekawymi nagrodami. Piknik Chorwacki nad Zalewem Bagry to świetna okazja do tego by poznać chorwacką historię czy kulturę, a także po prostu świetnie spędzić czas. W sobotę 25 maja nad akwenem pojawiło się naprawdę sporo osób.

📢 Zjazd absolwentów IX LO w Krakowie z okazji 65-lecia szkoły. Jubileusz świętowano w nowej części liceum. Zobaczcie zdjęcia IX Liceum Ogólnokształcące w Krakowie świętuje w roku szkolnym 2023/2024 jubileusz 65-lecia swojego istnienia. Z tej okazji szkoła, mająca siedzibę przy ul. Kazimierza Czapińskiego 5, wzbogaciła się o nowoczesne centrum sportowe. To tutaj w sobotę (25 maja) zaprosiła na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów, Profesorów, Pracowników i Przyjaciół IX LO.

Tygodniowa prasówka 26.05.2024: 19.05-25.05.2024 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Pogrzeb Jana A.P. Kaczmarka w Krakowie. Wybitny kompozytor, laureat Oscara, spoczął na Cmentarzu Rakowickim w Alei Zasłużonych W sobotę w samo południe w krakowskim kościele Piotra i Pawła rozpoczęła się msza pogrzebowa Jana A.P. Kaczmarka - wybitnego polskiego kompozytora, laureata Oscara za muzykę do "Marzyciela", twórcy festiwalu Transatlantyk. Uroczystość ma charakter państwowy. Jan A. P. Kaczmarek spocznie na Cmentarzu Rakowickim w Alei Zasłużonych.

📢 Motospotkanie 2024 w Krakowie. Wielka parada motocyklistów wyruszyła sprzed M1 Spotykają się od 20 lat i jadą przez Kraków. I tak było również w tym roku. Setki motocyklistów o godz. 11 zgłosiło się na zbiórce pod centrum handlowym M1, by następnie w samo południe, z głośnym warkotem silników, ruszyć w kierunku Pasternika i tamtejszej strzelnicy. Na miejscu czekała już masa atrakcji. 📢 Kraków. Marsz Azylanta przeszedł bulwarami. Do adopcji zwierząt ze schroniska zachęcał m.in. prezydent Krakowa Aleksander Miszalski W sobotę 25 maja bulwarami wiślanymi przeszedł kolejny już Marsz Azylanta. Uczestnicy wydarzenia przekonywali, że nie trzeba kupować psa czy kota, ponieważ czworonożnego przyjaciela można zaadoptować w schronisku dla bezdomnych zwierząt. 📢 Wypadek w Krakowie. Na skrzyżowaniu ulic Reduta i Powstańców zderzyło się kilka samochodów. Na jezdnię poleciały... quady W sobotę rano na skrzyżowaniu ulic Reduta i Powstańców doszło do wypadku. Zderzyły się ze sobą cztery pojazdy osobowe. Nikt nie został na szczęście ranny. Ruch jest udrażniany.

📢 Życie Krakowa na fotografiach Mateusza Drożdża. Zdjęcia z pomysłem i humorem Chodzi po ulicach Krakowa i zauważa ton czego my nie widzimy w codziennej gonitwie. Łapie obiektywem zaskakujące kadry lub proste scenki z życia miasta, uchwycone z pomysłem. Od oglądania robi się jakoś tak... przyjemniej na sercu. Wrzuca na Facebooka, opisuje krótko, ale z dużym poczuciem humoru. Zobaczcie kolekcję zdjęć miłośnika Krakowa Mateusza Drożdża. Cofnęliśmy się niecały rok wstecz i jest tego sporo, a ponoć ma tych zdjęć z 15 tys. sztuk. 📢 Targi Małych Domów „Twój Mały Dom” trwają w Krakowie w Parku Handlowym Zakopianka Po kwietniowych targach „Twój Mały Dom”, które odbyły się w Warszawie, przyszedł czas na spotkanie w stolicy Małopolski. Targi odbywają się w Krakowie w dniach 24-26 maja w Krakowie na terenie Parku Handlowego Zakopianka. Wydarzenie jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na domy do 120 metrów kwadratowych.

📢 Wymiana kadr w Krakowie. Ekipa Jacka Majchrowskiego się wykrusza. Po 15 latach Krzysztof Kowal przestanie być dyrektorem ZIS To będzie zmiana kadrowa po ponad 15 latach: jak się dowiedzieliśmy, Krzysztof Kowal, dotychczasowy dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie, żegna się z tym stanowiskiem. Informację potwierdza rzeczniczka prezydenta miasta. - Rzeczywiście, panowie: prezydent i dyrektor Kowal widzieli się i podziękowali sobie dzisiaj za współpracę - mówi Monika Chylaszek. Będą też inne zmiany na stanowiskach dyrektorskich - w krakowskim magistracie. Kilka osób przechodzi na emeryturę. 📢 Tanie loty z Krakowa na Boże Ciało. Do tych miast tanio polecisz na długi weekend! Boże Ciało. Długi weekend zbliża się wielkimi krokami, co oznacza, że w środowisku turystycznym może zrobić się odrobinę… ciaśniej. W końcu kto nie chciałby choć przez kilka dni wypocząć pod palmami? Okazuje się jednak, że podróżowanie w sezonie wcale nie musi być kosztowne. Zobacz nasze zestawienie 10 europejskich miast, do których dolecisz już za niecałe 300 zł w dwie strony! GALERIA

📢 Kaplica Sykstyńska w... Krakowie. Bijąca rekordy popularności wystawa otwiera się na Wesołej Niezwykła multimedialna wystawa "Kaplica Sykstyńska. Dziedzictwo" od dziś (24 maja) przez najbliższe trzy miesiące będzie gościć w Krakowie, przy ul. Śniadeckich 15. To pierwsza taka ekspozycja na świecie, która pozwala niemal na wniknięcie w wirtualną rzeczywistość, w świat fresków namalowanych przez Michała Anioła i jego poprzedników na przełomie XV i XVI wieku. Wcześniej odwiedziły ją dziesiątki tysięcy widzów w Warszawie, a teraz umożliwia bliskie spotkanie z arcydziełami światowej sztuki w centrum Krakowa, na Wesołej.

📢 Tramwaj wykoleił się na skrzyżowaniu w centrum Krakowa. Ruch zablokowany, jeden wielki korek Tramwaj linii nr 1 wykoleił się w piątkowe popołudnie na skrzyżowaniu ulic Starowiślnej i Dietla. Jak przekazuje rzecznik krakowskiego MPK, obecnie nie ma przejazdu przez ul. Starowiślną na odcinku od Poczty Głównej do ul. Dietla. Przez skrzyżowanie, na którym doszło do wykolejenia, nie da się przejechać. Tramwaje kierowane są objazdem przez ul. Dietla, Stradomską i św. Gertrudy. Z powodu braku przejazdu przez skrzyżowanie Dietla i Starowiślnej, linia autobusowa 184 została skrócona do przystanku "Rondo Grzegórzeckie".

📢 Znasz tego mężczyznę lub wiesz gdzie przebywa? Policjanci zwracają się z prośbą o pomoc w identyfikacji sprawcy przestępstwa Policjanci z Komisariatu Policji I w Krakowie zwracają się z prośbą o pomoc w identyfikacji jednego ze sprawców, który na ul. Floriańskiej uderzył kobietę. 14 kwietnia 2024 roku we wczesnych godzinach rannych mężczyzna oraz towarzysząca mu kobieta uderzyli przechodzącą inną kobietę w głowę, czym narazili ją na utratę życia lub zdrowia. 📢 Wielka burza nad Małopolską. Całkowicie zalane drogi pod Krakowem! Wielka burza przechodzi przez miejscowości wokół Krakowa. Poważna sytuacja jest w powiecie krakowskim. "Najgorsza sytuacja jest w miejscowości Rybna. Na miejscu działania prowadzą strażacy z całej gminy" - informuje profil Patrol998-Małopolska. Samochody niemal toną na zalanej trasie! 📢 Znikają polskie godła z orłem z urzędów pocztowych w Nowej Hucie. O co chodzi? Na urzędach pocztowych w Nowej Hucie mieszkańcy zauważają brak istotnego elementu. Zostaje po nim tylko czystszy, bo zasłonięty przez lata kawałek tynku. Chodzi o Polskie Godła, czerwone tablice z białym orłem w koronie. Mieszkańcy podpytują w okienkach pocztowych co się dzieje i jak piszą okazuje się, że to skutek wprowadzenia przepisów o Parku Kulturowym Nowa Huta. Ale czy miał on dotyczyć symbolu narodowego, czy walki ze szpetnymi reklamami. Czy to nie przesada?

📢 Łoś wszedł do placówki edukacyjnej w centrum Krakowa. Jedna osoba odniosła obrażenia i trafiła do szpitala. Jak do tego doszło? Łoś wszedł przez okno do pomieszczeń krakowskiej placówki edukacyjnej, do Kolegium Europejskiego (niepublicznego LO) przy ul. Ślusarskiej 9 na Zabłociu. Sytuacja miała miejsce w czwartek (23 maja) po godz. 17. - W zdarzeniu poszkodowana została jedna osoba (rany od zbitego szkła), którą odwieziono do szpitala. Zwierzę po wyjściu na zewnątrz budynku padło. Do miasta prawdopodobnie przywędrowało z Puszczy Niepołomickiej – podaje oficjalny serwis miejski Magiczny Kraków.

