Prasówka z Krakowa 16.06.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 15.06, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Święto Ojcowa z przebierańcami, znanymi osobistościami. Przybyli królowie, hrabiowie, naukowcy, artyści i kuracjusze z dawnego uzdrowiska”?

Prasówka Kraków 16.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Święto Ojcowa z przebierańcami, znanymi osobistościami. Przybyli królowie, hrabiowie, naukowcy, artyści i kuracjusze z dawnego uzdrowiska Niezwykły korowód na Święto Ojcowa przeszedł od Bramy Krakowskiej do zamku. Setki osób, przebierańcy wcielili się w role znanych osobistości, które na przestrzeni wieków odwiedziły Ojców. Przybyli królowie Łokietek, Kazimierz Wielki i Stanisław August Poniatowski, pojawili się hrabiowie, naukowcy, artyści, muzycy z samym Chopinem i Kiepurą, malarze, powstańcy styczniowi i kuracjusze przypominający o słynnym uzdrowisku. Tak w sobotę, 15 czerwca świętowano w Ojcowskim Parku Narodowym, przy okazji był to Dzień Ojca w Ojcowie.

📢 Koncert Taco Hemingway'a w Krakowie przyciągnął fanki i fanów do Tauron Areny. Długo czekali na wejście. Zdjęcia W ten weekend Tauron Arena Kraków jest naprawdę oblegana. Działająca przy niej strefa kibica przyciąga miłośników piłki nożnej i Euro2024, ale to nie oznacza, że główna hala koncertowa Krakowa przestała żyć muzyką. W sobotę fanów przyciągnął tu popularny raper Taco Hemingway, a już w niedzielę Ekipa festiwal, czyli show znanych youtuberów.

📢 Wieczysta Kraków szykuje hit transferowy i gigantyczną pensję? Josue miałby zarabiać ćwierć miliona złotych miesięcznie Wieczysta Kraków po awansie do II ligi nie próżnuje na rynku transferowym. Jest już sześciu nowych graczy na sezon 2024-2025, ale spodziewanego megahitu - biorąc pod uwagę możliwości finansowe klubu - jeszcze nie było. Jak jednak podała Interia, w drużynie trenera Sławomira Peszki może zagrać Josue, znany z występów w Legii Warszawa.

Prasówka 16.06 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Trwa 17. TATOOFEST w Krakowie. Pół tysiąca artystów na jednym z najbardziej prestiżowych festiwali tatuażu w Europie. Mamy zdjęcia! Kraków po raz kolejny stał się stolicą tatuażu! W sobotę, 15 czerwca, rozpoczęła się 17. edycja Tattoofest, największego w Polsce wydarzenia poświęconego sztuce zdobienia ciała. Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe EXPO Kraków na dwa dni zamienia się w prawdziwą mekkę dla miłośników tatuażu z całego kraju i zagranicy.

📢 Pogrzeb Oresta Lenczyka w Krakowie. Wybitny trener piłkarski, który pracował m. in. w Cracovii i Wiśle, spoczął na Bielanach Kilkaset pogrążonych w smutku osób, w tym przedstawiciele Wisły i Cracovii oraz Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, żegnało w sobotę 15 czerwca na cmentarzu parafialnym w Krakowie na Bielanach Oresta Lenczyka. Wybitny trener i nauczyciel kilku pokoleń piłkarzy zmarł 11 czerwca w wieku 81 lat. 📢 Zakrzówek nominowany do turystycznych hitów lata 2024. Zagłosujecie na krakowskie kąpielisko? Zakrzówek znalazł się na liście top atrakcji 2024 autorów bloga podróżniczego Polskie Szlaki pośród setki innych nominacji z całej Polski. Krakowskie kąpielisko nominowane zostało w kategorii "Nowości i odkrycia". Teraz to odwiedzający bloga zdecydują o tym, jaka atrakcja zdobędzie tytuł Top Atrakcji 2024. Uważacie, że Zakrzówek zasłużył na miano turystycznej atrakcji lata?

📢 Letnia wymiana ubrań i książek trwała w najlepsze! Zobacz zdjęcia z wydarzenia Krakowianie zebrali się dzisiaj w klubie Kazimierz aby odświeżyć swoje półki oraz szafy. Na miejscu znaleźć można było różnorodne książki, ciekawe ubrania i nie tylko. Zobacz w galerii co działo się na letniej wymianie ubrań! 📢 Kraków. Basen Wandzianka w Krakowie znów otwarty. Jedyny odkryty basen w Krakowie zaprasza w upały Basen Wanadzianka w Nowej Hucie ratuje honor Krakowa i mieszkańców przed upałem. To aktualnie jedyny odkryty duży basen w mieście. Nie ma basenu Clepardii, nie ma nic na Wiśle, basen ośrodka Krakowianka to ruina, a to już wieki odkąd zniknął basen Cracovii w Cichym Kąciku. Z kolei przy ul. Eisenberga basen odkryty jest planowany od lat i niewiele się w temacie dzieje. Zostaje całemu Krakowowi zatem basen KS Wanda, który właśnie rozpoczął sezon kąpielowy.

📢 Nad Bagrami w Krakowie już zaczęło się lato. Tak bawili się mieszkańcy nad podgórskim zalewem. Zobaczcie zdjęcia Występy amatorskich zespołów i grup tanecznych z podgórskich szkół i przedszkoli, warsztaty, animacje i konkursy, strefa sportu i coś dla najmłodszych - tak w sobotę nad Bagrami krakowianie przywoływali lato. 📢 Dobre wyniki polskich siatkarek w turnieju VW Beach Pro Tour Futures w Krakowie. Pięć par w fazie pucharowej, jedna w półfinale W turnieju siatkówki plażowej kobiet VW Beach Pro Toru Futures by Orlen Paliwa w Krakowie zakończyła się runda grupowa. W sobotę (15 czerwca 2024) rozegrano baraże i ćwierćfinały. Do fazy pucharowej przystąpiło aż pięć polskich par, a do strefy medalowej dostała się tylko jedna - Małgorzata Ciężkowska i Urszula Łunio. 📢 Msza beatyfikacyjna ks. Michała Rapacza w Krakowie. Uroczystości w Łagiewnikach, list od prezydenta Andrzeja Dudy Od samego rana w sobotę (15 czerwca) do łagiewnickiego sanktuarium przybywali wierni i kościelni hierarchowie na mszę beatyfikacyjną ks. Michała Rapacza, męczennika czasów komunizmu. Uroczystości przewodniczył kard. Marcello Semeraro, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, w koncelebrze udział wzięli duchowni archidiecezji krakowskiej, a także z innych diecezji. - Do szeregu świętych i błogosławionych, którzy zaszczycili Kościół krakowski od czasu św. Stanisława, dodajemy świadectwo Michała Rapacza, kapłana i męczennika - mówił kard. Marcello Semeraro.

📢 Mieszkańcy Krakowa wzięli się za fort Mistrzejowice. Oto, co tam zmalowali W sobotę od rana krakowianie malowali fort Mistrzejowice i to całkiem legalnie. Na zaproszenie Zarząd Budynków Komunalnych krakowianie przywracali zabytkowi barwy maskujące. Wcześniej, nielegalnie, ozdabiali nowohucki fort pseudograficiarze.

📢 Wypadek na zakopiance. Samochód potrącił rowerzystę. Po rannego wysłano pogotowie lotnicze Na zakopiance w Głogoczowie w gminie Myślenice został potrącony rowerzysta przez samochód osobowy. Do zdarzenia doszło w sobotę 15 czerwca około godz. 8. Rowerzysta został ranny, przyleciał po niego śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Zadysponowano też wszystkie inne służby ratownicze. Były duże utrudnienia na drodze. 📢 Odcięta ręka, wypadek z koparką. Na szczęście to tylko mistrzostwa. Służby mundurowe rywalizowały w ratownictwie medycznym i drogowym XII Mistrzostwa Krakowa i Powiatu Krakowskiego w Ratownictwie Medycznym i Drogowym Służb Mundurowych odbyły się w gminie Wielka Wieś. W piątek, 14 czerwca od rana strażacy, policjanci, strażnicy miejscy, służba lotniskowa, inspektorzy transportu drogowego, służba więzienna, wojsko z jednostki lotniczej i celnicy sprawdzali swoje umiejętności w ratownictwie i rywalizowali o pierwszeństwo. W zawodach udział wzięło 19, które miały do wykonana sześć zdań związanych z ratowaniem ludzi w różnych okolicznościach.

📢 Kraków. Fontanna na placu Axentowicza już działa. I mieni się kolorami Po przerwie zimowej Zarząd Zieleni Miejskiej uruchomił fontannę na Placu Axentowicza w Krakowie. W godzinach 10-21.30 zaprasza do wodnej zabawy. Fontanna działa w trybie 10 minut po której następuje 10 minut przerwy. - Woda w fontannie jest czysta i bezpieczna dla wszystkich - zapewniają urzędnicy. Przypomnijmy, że fontanna na Placu Axentowicza wzbudzała kontrowersje i miała sporego pecha w swoich początkach 📢 Kraków. A cóż to za baseny nad Wisłą? To zbiorniki kompleksu wodociągów na Bielanach Ależ by to było piękne miejsce do plażowania w Krakowie. Dojeżdżasz autem ulicą Księcia Józefa, parkujesz, wysiadasz w kąpielówkach i wskakujesz do wody. Pływasz z widokiem na Wisłę. Piękne, ale "baseny", zbiorniki w tym miejscu nie służą kąpieli, ale wstępnemu oczyszczaniu wody dla Krakowa. To infrastruktura miejskich wodociągów. Miło jednak popatrzeć z drona na to ciekawe i malownicze miejsce w Krakowie nad Wisłą.

📢 Sąsiedzka wyprzedaż garażowa na Wesołej! To już 13. edycja wydarzenia, ale na pewno nie będzie pechowa Już w niedzielę 16 czerwca, łąka przy Aptece Designu wypełni się rozmaitymi przedmiotami i sprzedawcami. Dlatego zachęcamy i Ciebie do tego aby zrobić letnie porządki i pozbyć się rzeczy, które tylko zajmują miejsce w piwnicach i na strychach! 📢 Strefy kibica w Krakowie już czekają na Euro 2024 i fanów futbolu. Wieczorem rozpoczynają się wielkie emocje W piątek (14) czerwca w Niemczech rozpoczynają się piłkarskie Mistrzostwa Europy. Wszystkie mecze Euro 2024 będzie można oglądać w krakowskich strefach kibica, które wystartowały od godz. 17 - jedna przy Galerii Krakowskiej, druga w sąsiedztwie Tauron Areny. O godz. 21 transmitowany będzie pierwszy mecz Niemcy - Szkocja. W niedzielę o godz. 15 zapowiadają się ogromne emocje, bowiem swoje pierwsze spotkanie rozegra reprezentacja Polski, która zmierzy się z Holandią. W strefach przygotowano wiele imprez towarzyszących i dodatkowych atrakcji, w tym bogatą ofertę gastronomiczną.

📢 Trwa Krakowska Giełda Płyt Winylowych i CD w M1 Kraków. Zobacz zdjęcia! Miłośnicy muzyki i kolekcjonerzy płyt, szykujcie się na prawdziwą ucztę! W dniach 11-15 czerwca odbywa się wyjątkowa edycja Krakowskiej Giełdy Płyt Winylowych i CD w Centrum Handlowym M1 Kraków. Tym razem wydarzenie trwa aż pięć dni, od wtorku do soboty, oferując jeszcze szerszy wachlarz muzycznych skarbów do odkrycia. 📢 Okradli aptekę w centrum Krakowa. Policja publikuje wizerunki złodziei i prosi mieszkańców o pomoc Komenda Miejska Policji poszukuje dwóch mężczyzn, którzy okradli aptekę przy ul. Królewskiej w Krakowie i użyli przemocy wobec jej pracownika. Na razie nie udało się zatrzymać złodziei. Policja publikuje ich wizerunki i prosi mieszkańców o pomoc w identyfikacji sprawców przestępstwa.

ZOBACZ KONIECZNIE Za to dostaniesz odszkodowanie w podróży

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.