Prasówka z całego tygodnia 17.03.2024 w Krakowie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Kraków emocjonował się tym przedstawieniem na długo przed pierwszym pokazem, a bilety na wszystkie dostępne spektakle - choć nietanie - wyprzedały się na pniu. Tak, "Wesele" w reżyserii Mai Kleczewskiej w Teatrze Słowackiego to kulturalne i towarzyskie wydarzenie sezonu w Krakowie. Zobaczcie zdjęcia z sobotniej premiery spektaklu. Były tłumy, były osobistości, było "na bogato".

Bulwersująca oprawa przygotowana przez kibiców Cracovii na meczu z Widzewem. Zamaskowana postać trzyma uciętą głowę - nie wiadomo, co trzeba mieć w - nomen omen - głowie, żeby przygotować coś takiego. Klubowi grożą za to surowe kary. Straty wizerunkowe już można zacząć liczyć.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Pełna Tauron Arena, tłumy na widowni i pod sceną, kolorowe światła i roztańczone lub rozmarzone fanki. Tak wyglądał koncert koreańskiego zespołu The Rose w Krakowie. Niby chłopaki z drugiego końca globu, z różniącej się mocno od naszej, europejskiej, kultury - a nawiązali znakomity kontakt z publicznością. Zobaczcie zdjęcia z koncertu The Rose w Krakowie.

Z okazji zbliżającej się uroczystości św. Józefa (przypada 19 marca) - patrona mężczyzn, ojców, mężów i rodzin - w piątek wieczorem ulicami Krakowa przeszła Męska Droga Krzyżowa 2024. Do uczestnictwa w nabożeństwie byli zapraszani wszyscy mężczyźni z Krakowa i okolic. Zgromadzili się pod bazyliką Bożego Ciała na krakowskim Kazimierzu, by wspólnie, modląc się dotrzeć pod Bazylikę Mariacką na Rynku Głównym.

Kraków tonie w korkach. Problem szczególnie widoczny jest w piątki. Poseł Trzeciej Drogi Rafał Komarewicz, kandydujący na prezydenta Krakowa zapowiada, że jeżeli zostanie wybrany, to wprowadzi darmową komunikację zbiorową w dzień poprzedzający weekend.

Ostatni przedwiosenny weekend nadchodzi z masą ciekawych wydarzeń, zwiastujących wiosenne, ciepłe, pełne rozrywki dni. W najbliższych dniach w Krakowie odbędzie się bowiem wiele interesujących eventów, które z pewnością zainteresują nie tylko mieszkańców miasta. Zobacz, co robić w nadchodzący weekend!

W Sali Obrad Rady Miasta Krakowa w ławach radnych, skryte pod spodem szuflad, ujrzały światło dzienne niezwykłe skarby – siedem ilustracji. Ich twórcą okazał się być sam profesor Wiktor Zin, postać legendarna w Krakowie, znany zarówno z geniuszu architektonicznego, jak i z pasji do przekazywania wiedzy nie tylko studentom, ale także poprzez telewizyjny program "Piórkiem i Węglem". O odkryciu poinformowało Muzeum Krakowa.

W Krakowie na ul. Bora-Komorowskiego, przy tamtejszym centrum handlowym (Krokus) doszło w czwartek (14 marca) około godz. 16.30 do wypadku z udziałem radiowozu i dwóch samochodów osobowych. Jak się dowiadujemy, w wypadku ucierpieli dwaj policjanci. Trafili do szpitala. Innych poszkodowanych nie ma. W rejonie tego zdarzenia po południu trwały utrudnienia na drodze, ok. godz. 18 już się powoli kończyły.

Kolejna duża firma przymierza się do masowych zwolnień pracowników. Mowa tu o PepsiCo z siedzibą w Krakowie. Nieoficjalnie mówi się, że pracę może stracić około 200 osób. Tymczasem, całkiem niedawno, informowaliśmy o masowych zwolnieniach w innej korporacji - Aptiv Services Poland S.A. Grodzki Urząd Pracy w Krakowie nazywa ten trend "niepokojącym" i wskazuje, że w styczniu i lutym br. do zwolnień zgłoszono więcej osób niż w całym 2023 roku.