Sklep socjalny w Krakowie wydał już dziesiątki ton żywności. Kto może zostać klientem "Dobrego Sklepu"?

Edukacja w sklepie

- Z naszego sklepu w latach: w 2022 roku było to 120 osób, w 2023 - 313, właśnie ze względu na to, ze niektórzy korzystali dłużej niż kwartał i w 2024 - 125 osób - mówi Justyna Liptak, dyrektor Banku Żywności w Krakowie, który prowadzi sklep.

Karta z numerem PIN

Dochód uprawnionych do skorzystania ze sklepu nie może przekraczać 200 procent kryterium dochodowego, o którym jest mowa w ustawie o pomocy społecznej. W przypadku osób samotnie gospodarujących to kwota 1 552 zł netto, a w przypadku osób w rodzinie to 1200 zł netto.

Każda z osób, która ma uprawnienia do korzystania ze sklepu, otrzyma imienną kartę z numerem PIN do wykonywania transakcji. Na karcie będą zapisane punkty przyznane na dany miesiąc, które można wykorzystać przez okres 30 dni od daty aktywowania ich na karcie.

W „Dobrym Sklepie” można nieodpłatnie otrzymać artykuły spożywcze maksymalnie dwa razy w tygodniu, w okresie wskazanym na skierowaniu.

Ideą sklepu jest to, by mieszkańcy w potrzebie "kupowali" to, co faktycznie im jest potrzebne, a nie dostawali to, na co akurat mają ośrodki pomocowe.