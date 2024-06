Prasówka 15.06.2024 Kraków. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Krakowa

Miłośnicy muzyki i kolekcjonerzy płyt, szykujcie się na prawdziwą ucztę! W dniach 11-15 czerwca odbywa się wyjątkowa edycja Krakowskiej Giełdy Płyt Winylowych i CD w Centrum Handlowym M1 Kraków. Tym razem wydarzenie trwa aż pięć dni, od wtorku do soboty, oferując jeszcze szerszy wachlarz muzycznych skarbów do odkrycia.

"W związku ze zmniejszonymi potrzebami przewozowymi w okresie wakacji szkolnych zostaną wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu Komunikacji Miejskiej w Krakowie" - komunikat jak co rok. I te same problemy pasażerów, którzy nie wyjeżdżają na wakacje z Krakowa, ale zostają w nim i muszą dojechać do pracy. Szybko, a z tym może być problem. Do tego dojdzie sporo wakacyjnych remontów dróg, bo przecież samochodów też jest mniej w wakacje.

Piątek to drugi dzień rywalizacji siatkarek plażowych w turnieju VW Beach Pro Tour Futures by Orlen Paliwa w Krakowie. Do rywalizacji w zawodach na Placu Jana Nowaka-Jeziorańskiego przed Galerią Krakowską przystąpiło sześć naszych par. Zobaczcie, co działo się na specjalnie stworzonym w centrum miasta boisku do "plażówki".