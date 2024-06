Deszcz nie powstrzymał mieszkańców Kozłówka przed udziałem w imprezie rodzinnej! Zobacz zdjęcia

XX Rodzinna Impreza Plenerowa

To właśnie dziś odbyła się kolejna edycja imprezy plenerowej, która miała miejsce na terenie obok basenu Com- Com Zone na Kozłówku. Oprócz wydarzeń poza sceną, odbywały się również 5 urodziny basenu w związku z czym dostępne były również atrakcje na jego powierzchni.