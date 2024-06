Nie ma chętnych na zakup lexusa prezydenta Krakowa. Miasto ogłosiło kolejny przetarg. Cena wywoławcza znacznie obniżona Aleksandra Łabędź

Krakowscy urzędnicy mają twardy orzech do zgryzienia. Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski zdecydował, że służbowy lexus musi zostać sprzedany, jednak póki co nie ma chętnych na jego zakup. Pierwszy przetarg został ogłoszony na początku czerwca. Żaden zainteresowany jego kupnem jednak się nie zgłosił. Wówczas cena wywoławcza wynosiła 155 200 zł. Urzędnicy nie poddają się jednak i już ogłosili drugi przetarg na sprzedaż limuzyny. Tym razem cena wywoławcza to 133 500 zł. Oferty można składać do 17 lipca.