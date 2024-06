TOP 5 kąpielisk w Krakowie i okolicach 2024 według ocen w Google. Sprawdź, gdzie iść nad wodę w Krakowie

Jakie kąpielisko w Krakowie wybrać?

TOP 5 miejsc na plażowanie w Krakowie i okolicach

W niedzielę, 23 czerwca, jest ciepło, ale nie upalnie. Dzień jest wietrzny, do tego co jakiś czas słońce przysłaniają chmury. Na kąpielisku na Zakrzówku około południa nie było więc tak dużego ruchu…

W ostatnich latach Przylasek Rusiecki z dzikich akwenów stał się zagospodarowanym kąpieliskiem. Atrakcjami, jakie można tam znaleźć są boiska do piłki plażowej i „pływający” basen o podwyższonym dnie. Ustawiono też namiot do organizacji wydarzeń plenerowych.

Godziny otwarcia: od 10:00 do 18:00

Basen Wandzianka

Krakowska Wandzianka to dwa baseny o głębokości od 0.9 m dla nieumiejących pływać, oraz do 1.8 m dla pływających. Można znaleźć tam także zjeżdżalnię, duży teren zielony, boiska do siatkówki, czy stoły do tenisa. Na miejscu można skorzystać także z sauny, fish pedicure, bali z podgrzewaną wodą i wielu innych atrakcji

Godziny otwarcia: od 10:00 do 18:00