Gdzie kąpać się latem w Krakowie i okolicach? Najlepsze kąpieliska, odkryte baseny i aquaparki

Najlepsze darmowe kąpieliska w Krakowie. Tu miło spędzisz czas nad wodą

Kraków to nie tylko zabytki – to również dobre miejsce do aktywnego spędzania wolnego czasu. W mieście i okolicy znajdują się darmowe kąpieliska, gdzie można zabrać dzieciaki, odpocząć, popływać i uprawiać sporty wodne. Sprawdź najlepsze darmowe kąpieliska w Krakowie.