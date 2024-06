Studenckie pomysły na metamorfozę w Dobczycach. Co na to mieszkańcy?

Odbyła się już premierowa prezentacja prac studentów na Wydziale Architektury PK, w której uczestniczył m.in. burmistrz Dobczyc Tomasz Suś i rektor Politechniki prof. Andrzej Szarata.

- Postawiliśmy przed studentami trudne zadanie. Najpierw w dziewięciu 3-osobowych zespołach mieli stworzyć masterplan dla przyszłego rozwoju miasta, z którego czerpali potem wytyczne dla szczegółowych prac projektowych dedykowanych już samej przestrzeni Rynku. To był też główny temat zlecony przez Dobczyce. Celem było uczynienie rynku bardziej dostępnym i atrakcyjnym dla mieszkańców - mówi dr inż. arch. Miłosz Zieliński z zespołu prowadzącego zajęcia w ramach Katedry Architektury Krajobrazu Wydziału Architektury PK.

Prace projektowe poprzedziła m.in. wizja lokalna oraz wizyta w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce. Ponadto studenci przeprowadzili ankietę internetową wśród mieszkańców. Odpowiedziało na nią 200 osób. Na pytanie o to, co w Rynku podoba się im najbardziej, mieszkańcy wskazali "klimat miejsca, zieleń, kwiaty". Z kolei jako problemy do rozwiązania widzieli: "wszechobecność samochodów i wzmożony ruch samochodowy, mało miejsc do siedzenia i punktów gastronomicznych". Studenci wykorzystali dane jakościowe z ankiet, a ich wyniki stały się także podstawą do podejmowania decyzji projektowych.