Mistrzowie rodzimego rocka progresywnego z grupy Collage wystąpią 25 maja w krakowskim klubie Gwarek Paweł Gzyl

Collage Radek Zawadzki

Grupa Collage to legenda rodzimego rocka progresywnego. W zeszłym roku zespół powrócił z nową płytą po długim okresie zawieszenia. W ramach promocji "Over & Out" muzycy wystąpią 25 maja o godz. 20 w krakowskim klubie Gwarek. Support zapewni im podwawelska formacja Hipgnosis.