Słynny amerykański saksofonista jazzowy Kamasi Washington wystąpi 4 listopada w Krakowie

Ceniony jazzowy saksofonista Kamasi Washington ogłosił szczegóły europejskiej trasy koncertowej. Artysta wystąpi w Polsce dwukrotnie - w tym 4 listopada w krakowskim klubie Studio. Bilety trafią do ogólnej sprzedaży w piątek 19 kwietnia o godzinie 10 na www.alterart.pl, www.ebilet.pl, www.livenation.pl, www.ticketmaster.pl.

Kamasi Washington zaprezentował niedawno swój najnowszy singiel „Dream State” z udziałem André 3000 razem z oficjalnym teledyskiem. Utwór pochodzi z jego długo wyczekiwanego, nadchodzącego albumu “Fearless Movement”, którego premiera zapowiedziana jest na 3 maja nakładem wytwórni Young. Washington nazywa “Fearless Movement” swoim tanecznym albumem. „Jednak niedosłownie” – mówi artysta. „Taniec to ruch i ekspresja, w pewnym sensie to samo co muzyka – wyrażanie ducha poprzez ciało. To właśnie pcha ten album". Taniec jako ucieleśniona forma ekspresji sygnalizuje zmianę w twórczości Kamasiego. Podczas gdy poprzednie albumy dotyczyły kosmicznych idei i koncepcji egzystencjalnych, “Fearless Movement” skupia się na codzienności i eksploracji życia na Ziemi. Ta zmiana zakresu wynika w dużej mierze z narodzin pierwszego dziecka Washingtona kilka lat temu. „Stanie się ojcem powoduje, że nagle zaczynasz zauważać horyzont twojego życia” – mówi Washington. - „Moja śmiertelność stała się dla mnie bardziej oczywista, ale także moja nieśmiertelność – uświadomiłem sobie, że moja córka będzie żyć dalej i zobaczy rzeczy, których ja nigdy nie zobaczę. Musiałem się z tym oswoić, a to miało wpływ na muzykę, którą tworzyłem".

Na albumie występuje córka Washingtona – która napisała muzykę do „Asha The First” podczas swoich pierwszych eksperymentów na fortepianie – a także cała grupa nowych i znanych już współpracowników. André 3000 zagrał na flecie, George Clinton użycza swojego głosu, podobnie jak BJ The Chicago Kid, raper z Inglewood D-Smoke oraz Taj i Ras Austin z Coast Contra, synowie legendy Zachodniego Wybrzeża, Rasa Kassa.

Kamasi Washington to multi-instrumentalista, kompozytor i frontman pochodzący z Los Angeles. Artysta zdobył światowe uznanie m.in. wydawnictwami „The Epic” (2015); „Harmony of Difference” (2017) oraz „Heaven and Earth” (2018), a film towarzyszący ostatniemu z nich zadebiutował w 2019 roku na słynnym festiwalu kina niezależnego Sundance. W 2020 roku Kamasi stworzył ścieżkę dźwiękową do dokumentu Michelle Obamy „Becoming”, co dało mu nominacje do nagród Emmy i Grammy.

W tym samym roku Washington został współzałożycielem supergrupy Dinner Party, w skład której weszli również Terrace Martin, Robert Glasper i 9th Wonder. Ich imienna EP-ka również zdobyła nominację do Grammy w kategorii Best Progressive R&B Album. Artysta ma na koncie koncerty na całym świecie oraz współpracę z takimi nazwiskami jak Kendrick Lamar, Florence + the Machine czy Herbie Hancock. Jego najnowszy album „Fearless Movement”, zainspirowany tańcem i narodzinami jego pierwszej córki, ukaże się już 3 maja.

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!

Polecane oferty