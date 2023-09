Miasto sprzedaje mieszkania w centrum Krakowa i w Nowej Hucie. Ceny wywoławcze zaczynają się od 130 tys. zł

Budynek przy Łobzowskiej 9 stoi w zwartej zabudowie kamienic i stanowi część zespołu budynków dawnej podstacji elektrycznej (ul. Asnyka 12/Łobzowska 9/Biskupia 1), wzniesionego w latach 1908-13. Kamienica jest wpisana do rejestru zabytków, co powoduje, że od ceny lokalu ustalonej w wyniku przetargu przysługuje 5-procentowa bonifikata. Jednocześnie wiążą się z tym obowiązki - zachowania i konserwacji zabytkowej stolarki i parkietu w oferowanym przez miasto lokalu.

Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż obu mieszkań przy ul. Przemyskiej odbędą się 5 października. By wziąć udział w przetargu, trzeba do 2 października wpłacić wadium.

Do wylicytowania jest też lokal na parterze w tym budynku. To mieszkanie nr 2, o powierzchni użytkowej 12,16 mkw., oferowane przez gminę wraz z pomieszczeniami przynależnymi: wc o powierzchni 1,68 mkw., pomieszczeniem gospodarczym o powierzchni 2,25 mkw. (mieści się na parterze) i piwnicą o powierzchni 7,22 mkw. Samo mieszkanie składa się z jednego pokoju o powierzchni 12,16 mkw. (wc znajduje się poza obrysem lokalu). Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, posiada instalację grawitacyjną w pokoju. Mieszkanie wymaga remontu. Cena wywoławcza wynosi 130 tys. złotych. Osoby zainteresowane kupnem tego mieszkania mogą je oglądać 20 września w godz. 14-14.45.

Również 5 października będzie można wziąć udział w przetargu na lokal mieszkalny w Nowej Hucie, w budynku na os. Szkolnym 33, pochodzącym z 1955 roku składającym się z 9 klatek bez windy. To mieszkanie (lokal nr 56) ma powierzchnię 53,96 mkw. Mieści się na IV piętrze i składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, pomieszczenia WC i przedpokoju. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową i centralnego ogrzewania. Ogrzewanie w budynku zasilane jest z miejskiej sieci ciepłowniczej, a grzejniki w lokalu wyposażone są w zawory z głowicami termostatycznymi. Instalacje wewnętrzne, a także okna i drzwi kwalifikują się do wymiany, a całe mieszkanie - do kapitalnego remontu. Cena wywoławcza tego lokalu to 360 tys. złotych.