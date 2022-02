Miała być "nowa jakość", a jest "krakowski grajdołek". Radni PiS krytykują władze miasta za chaos i brak spójnej wizji projektu Wesoła Marcin Banasik

- Wesoła miała być nową jakością, a stała się dobrze znanym krakowskim grajdołkiem, znanym z innych inwestycji. Trzeba powiedzieć dość wymówkom, dziadowaniu i wziąć się do wytężonej pracy. Tego oczekują mieszkańcy, bo to mieszkańcy chcieli zakupu Wesołej, to mieszkańcy aktywnie zabiegali o stworzenie na jej terenie miejsca dla nich. Oczywiście nie twierdzę, że na Wesołej nic się nie dzieje – trzeba być uczciwym, ale ostatnie nieudane działania pokazują, że panuje chaos i brak jest spójnej wizji - mówi radny Michał Drewnicki (PiS). Jan Pamuła, prezes Agencja Rozwoju Miasta Krakowa, która zarządza Wesołą odpowiada, że tak dużej enklawy miasta nie da się zagospodarować "na jutro". Poza tym, w niektórych budynkach wciąż funkcjonują oddziały szpitalne, które zwróciły się o wydłużenie terminu przeprowadzi nawet do 2030 r.