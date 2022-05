Małopolskie firmy apelują do rządu o zniesienie barier w handlu z Ukrainą. To pomoże obu gospodarkom i zahamuje wzrost cen żywności

KUKE chce przywrócić gwarancje. Czeka na decyzje z góry, a czas leci

Transakcje między polskimi i ukraińskimi firmami odbywały się dotąd dzięki tzw. limitom kredytowym udzielanym przez KUKE. Z chwilą rosyjskiej napaści na Ukrainę spółka ta musiała jednak zgodnie z obowiązującym prawem zamknąć (zawiesić do odwołania) owe zabezpieczenia – z uwagi na ryzyko polityczne i wystąpienie „siły wyższej” (do której zalicza się wojnę). W efekcie od ponad dwóch miesięcy polscy przedsiębiorcy mogą handlować z ukraińskimi partnerami wyłącznie na własne ryzyko, co doprowadziło do tąpnięcia wymiany handlowej - mimo ogromnego zainteresowania nią zarówno ze strony ukraińskiej, jak i polskiej.