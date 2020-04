Małopolska wysycha, Kraków też. Czeka nas susza stulecia?

Czy grozi nam susza?

Zarząd Zieleni Miejskiej podjął kroki, by zapobiec suszy. Urzędnicy wstrzymali koszenia traw i grabienie liści na zarządzanych przez nich gruntach. - Nie obejmuje to więc pozostałych terenów zieleni, które nie są w naszym utrzymaniu, ale bardzo ważne jest to, aby ich zarządcy zdawali sobie sprawę z zabiegów, które trzeba wprowadzać, aby przeciwdziałać suszy. Nawet kosztem tego, że przez jakiś czas będą one zaburzać czyjeś poczucie estetyki (wyższa trawa, niezgrabione liście). W inny sposób nie damy trawie możliwości przetrwania - kwituje Popiela.

Stan wody w Wiśle wynosił w poniedziałek 142 centymetry, co - jak informują miejscy urzędnicy - jest dolną granicą stanów średnich. - Na wodowskazach na Wiśle powyżej Krakowa obserwowane są poziomy wody w strefie stanów niskich - twierdzi UMK.

Kraków ma studnie systemu awaryjnego zaopatrzenia w wodę, które są utrzymywane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Składa się z 329 studni ręcznych, 4 źródeł i 11 studni artezyjskich, znajdujących się w różnych częściach miasta. Jednak w większości z nich woda nie jest zdatna do picia.