To ma być najdłuższy park w Krakowie. Teraz wydadzą milion złotych na infrastrukturę. Park Woźniców w Czyżynach powstaje etapami

Teraz (25 czerwca) ZZM wybrał firmę, która zajmie się drugim etapem prac. Inwestycja warta 997,7 tys. zł obejmie wykonanie: pumptracku – infrastruktury do jazdy na rowerowch, rolkach i hulajnogach oraz ścieżki zdrowia i placu do gry w bule, a także montaż małej architektury (ławek, stojaków rowerowych, koszt itp.). Czas trwania prac, które powinny ruszyć w ciągu miesiąca, wyliczono na 155 dni (do końca 2024 roku).

Tworzenie linearnego parku Woźniców, to projekt realizowany w ramach krakowskiego budżetu obywatelskiego. Plan zakłada, że docelowo mieszkańcy dostaną do dyspozycji rozległy park – o powierzchni prawie 19,3 ha, długi na blisko 2 km – ciągnący się od Łąk Nowohuckich do Parku Lotników, czyli łączący dwa największe i najważniejsze tereny zielone w północno-wschodniej części Krakowa.

„Nazwa nowego parku nawiązuje do sąsiedniej ulicy Woźniców. Park ma powstać na miejskich działkach, położonych pomiędzy ulicą Centralną a Łąkami Nowohuckimi. Celem projektu jest nie tylko ochrona i udostępnienie mieszkańcom resztek dzikiej zieleni w tych okolicach, ale też stworzenie zielonego korytarza, prowadzącego od Parku Lotników, przez zieleń wzdłuż Łęgówki w rejonie ul. Kamionki i nowy park, aż do Łąk Nowohuckich i dalej - do Lasku Mogilskiego. Nowy Park Woźniców będzie centralnym elementem tego zielonego korytarza (…)” - to fragment uzasadnienia do wniosku zgłoszonego do budżetu obywatelskiego Krakowa w 2020 roku. Projekt ten został wtedy (a także rok później) odrzucony na etapie weryfikacji przez miasto "obywatelskich" projektów.