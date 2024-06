Inżynier wzornictwa przemysłowego z Politechniki Krakowskiej współautorem niezwykłego designu Bugatti Tourbillon Piotr Rąpalski

Potrafi rozpędzić się do 445 km/h, „stówę” osiąga w dwie sekundy, jego cena to prawie 4 miliony euro. Bugatti Tourbillon to najnowsze hiperauto sportowe francuskiego giganta motoryzacji. W 30-osobowym zespole, który zaprojektował nadwozie motoryzacyjnej perełki, jest pracownik i absolwent Politechniki Krakowskiej. Mgr inż. Marek Pawłowicz pracuje na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, jest absolwentem kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego na Politechnice, no i współtwórcą elementów karoserii auta, którym teraz żyje cały świat motoryzacji. Pomógł zaprojektować nadwozie nowego auta Bugatti nazwanego „Tourbillon”, pierwszej w historii tej marki hybrydy plug-in.