Prasówka 29.06.2024 Kraków. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Krakowa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 28.06, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wyniki konkursu Miss Polonia 2024! Karolina Jamka z Krakowa reprezentowała Małopolskę w finale. Jak jej poszło? Sprawdź!”?

Prasówka Kraków 29.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wyniki konkursu Miss Polonia 2024! Karolina Jamka z Krakowa reprezentowała Małopolskę w finale. Jak jej poszło? Sprawdź! To właśnie w piątek 28 czerwca odbyła się finałowa gala konkursu Miss Polonia 2024. Wśród finalistek znalazła się Karolina Jamka z Krakowa! Jak poszło naszej reprezentantce? Sprawdź wyniki konkursu Miss Polonia 2024!

📢 Street Food Polska Festival: Kulinarna uczta w sercu Krakowa. Zobacz zdjęcia i sprawdź, czego warto spróbować! Już dziś, przed Galerią Kazimierz, rozpoczyna się jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń kulinarnych tego lata – Street Food Polska Festival. Przez trzy dni, od 28 do 30 czerwca, mieszkańcy Krakowa oraz wszyscy miłośnicy ulicznego jedzenia będą mieli okazję delektować się różnorodnymi smakami serwowanymi przez najlepsze food trucki z całej Polski. Na uczestników czeka prawdziwa uczta z bogatym wyborem dań mięsnych, wegetariańskich, słodkich i słonych przekąsek.

📢 Inżynier wzornictwa przemysłowego z Politechniki Krakowskiej współautorem niezwykłego designu Bugatti Tourbillon Potrafi rozpędzić się do 445 km/h, „stówę” osiąga w dwie sekundy, jego cena to prawie 4 miliony euro. Bugatti Tourbillon to najnowsze hiperauto sportowe francuskiego giganta motoryzacji. W 30-osobowym zespole, który zaprojektował nadwozie motoryzacyjnej perełki, jest pracownik i absolwent Politechniki Krakowskiej. Mgr inż. Marek Pawłowicz pracuje na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, jest absolwentem kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego na Politechnice, no i współtwórcą elementów karoserii auta, którym teraz żyje cały świat motoryzacji. Pomógł zaprojektować nadwozie nowego auta Bugatti nazwanego „Tourbillon”, pierwszej w historii tej marki hybrydy plug-in.

Prasówka 29.06 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 BOA w akcji w Małopolsce przeciwko handlarzom autami, które nie istniały Policjanci przy wsparciu kontrterrorystów z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, zatrzymali 10 osób, które podejrzane są m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa i wyłudzenia mienia, a także pranie pieniędzy pochodzących z przestępstwa. Sprawcy na jednym ze znanych portali ogłoszeniowych w Internecie oferowali na sprzedaż samochody osobowe oraz ciężarowe. Sęk w tym, że auta fizycznie nie istniały.

📢 Burze z gradem pod Krakowem. Powalone drzewa w powiatach krakowskim, wielickim i myślenickim. Park w Dobczycach został zamknięty Ulewy, wichura i powalone drzewa w powiatach na południu Krakowa. Zapowiadane burze na piątkowe popołudnie w rejonie Krakowa przeszły nad Bieżanowem, a następnie wichura i ulewy robiły szkody w gminach Niepołomice, Wieliczka, Dobczyce i Igołomia-Wawrzeńczyce. W tamtych okolicach sypnęło gradem już około godz. 16. Producenci warzyw obawiali się o swoje zbiory. W Niepołomicach, Wieliczce, Kłaju i Gdowie strażacy byli wzywani na interwencje do powalonych drzew. Mocno ucierpiał też Park Miejski w Dobczycach, ze względów bezpieczeństwa został zamknięty. 📢 Dobra wiadomość dla pasażerów krakowskiego MPK. Przez całe wakacje będą kursować tylko tramwaje z niską podłogą Tramwaje z wysoką podłogą 105Na, zwane popularnie "akwariami", nie są specjalnie lubiane przez krakowskich pasażerów. Zdarzają się pasjonaci takich wagonów, ale dla osób niepełnosprawnych, starszych, matek z wózkami dziecięcymi są właściwie niewidzialne. Jeśli taki tramwaj przyjeżdża na przystanek, pasażerowie ci zwykle czekają na kolejny kurs.

📢 Sprawdziliśmy, jakie widoki można podziwiać z nowego tarasu na Wawelu Najpierw trzeba pokonać 101 schodków, by dostać się na taras widokowy najmłodszej i najmniejszej wawelskiej baszty - Małej Baszty. Potem już tylko malowniczo meandrująca Wisła, pasmo Sowińca, Srebrna Góra z klasztorem kamedułów na Bielanach, kopce Kościuszki i Piłsudskiego, panorama na Kraków i dziedziniec arkadowy. Wszystkie te widoki można podziwiać od 1 lipca do 13 października. Nowy taras widokowy na Wawelu zostanie po raz pierwszy udostępniony dla zwiedzających! 📢 Finałowa gala Miss Polonia 2024. Zobacz, jak przebiegał konkurs Na 28 czerwca zaplanowano uroczystą galę Miss Polonia 2024. Która kandydatka sięgnie po koronę? Śledźcie naszą relację na żywo.

📢 Otwarty wiadukt na zakopiance w Gaju pod Krakowem. Kierowcy mogą już przemieszczać się nad drogą krajową nr 7 Powstał nowy węzeł drogowy na zakopiance w Gaju w gminie Mogilany. Kierowcy mogą już z niego korzystać. Ta inwestycja jest szczególnie ważna dla miejscowej społeczności ze względu na ponad 120-metrowej długości wiadukt, który łączy ul. Widokową i Zadziele. Tym samym pozwala na szybki i łatwy przejazd między dwiema częściami tej podkrakowskiej miejscowości. Ponadto na drodze krajowej w tym miejscu powstały dodatkowe pasy ruchu.

📢 Kraków. Nożownik z Ruczaju dziś ma zostać doprowadzony do prokuratury. W sieci krąży drastyczny film z ataku 24-latek, który podczas bójki dźgnął nożem 38-letniego mężczyzną prawdopodobnie jeszcze dzisiaj usłyszy prokuratorskie zarzuty - mówi Anna Wolak-Gromala, z biura prasowego krakowskiej policji. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że poszkodowany przeszedł już operację. Wczoraj jego stan określano jako ciężki, ale stabilny. W sieci krąży nagranie z przebiegu bójki i ataku nożem. 📢 Weekend pełen wydarzeń w Krakowie! Kina plenerowe, koncerty, targi, festiwale. Sprawdź, gdzie możesz wybrać się w dniach 28, 29 i 30 czerwca Kraków jak zwykle nie pozwala mieszkańcom się nudzić! W ten weekend, czekają na was różnorodne zajęcia w tym kina plenerowe, koncerty, zajęcia dla ciała i ducha oraz wiele więcej! Sprawdź naszą galerię, żeby wybrać coś dla siebie.

📢 Kraków. Kiedy tramwaj podjeżdża na przystanek pasażerowie musza uważać na rowerzystów i użytkowników hulajnóg "Przystanek tramwajowy MPK znajdujący się przy ulicy Wielickiej i przejściu podziemnym na os. Kozłówek od strony kościoła stanowi niebezpieczeństwo dla pasażerów tramwajów" - twierdzi nasz czytelnik w liście przesłanym do redakcji. Jest tam bowiem poprowadzona droga rowerowa wzdłuż przystanku zamiast, tak jak przy przystanku Kabel, gdzie ścieżka rowerowa omija przystanek. W momencie kiedy tramwaj podjeżdża na przystanek i pasażerowie wsiadają i wysiadają z pojazdu przed ich nosami i przejeżdżają użytkownicy hulajnóg czy rowerzyści.

📢 Jarosław Kaczyński dosadnie o wyborach marszałka w Małopolsce. Dyrektor kancelarii sejmiku małopolskiego Michał Ciechowski odwołany Jarosław Kaczyński kolejny raz zabrał głos w sprawie wyborów marszałka województwa małopolskiego. W piątek, 28 czerwca, zapytany w Sejmie przez dziennikarzy, o to, czy w Małopolsce czekają nas kolejne, powtórzone wybory, odpowiedział: "Na ten moment nie wiem. Z naszego punktu widzenia dobrym rozwiązaniem są wybory. A ci, którzy boją się wyborów, zrobią wszystko, by do nich nie dopuścić" - komentował prezes Prawa i Sprawiedliwości. Ponadto w piątek, 28 czerwca prezes PiS zawiesił dyrektora kancelarii małopolskiego sejmiku w prawach członka PiS. Do małopolskich wyborów marszałka kilka dni temu na swoim profilu na Facebooku odniósł się również Ryszard Terlecki.

📢 Dzień Psa 2024. Oto najpopularniejsze psiaki w Polsce! Uwielbiają je internauci i nie tylko! ZDJĘCIA Dzień Psa to wielkie święto zarówno dla właścicieli, jak i samych czworonogów, uwielbianych przez Polaków. Jakie pieski najczęściej wybierają celebryci? Które rasy są najpopularniejsze? Zobacz, jak prezentują się popularne psiaki polskich gwiazd wraz ze swoimi właścicielami! GALERIA 📢 Transferowe lato Cracovii - przychodzą, odchodzą, pogłoski, fakty Trwa przerwa w rozgrywkach ekstraklasy. Letni czas to gorąca pora, także jeśli chodzi o ruchy kadrowe. W futbolu karuzela musi się kręcić, jest spory ruch w interesie. Każdy z klubów planuje kadrę na nowe rozgrywki. Ruch zaczął się też w Cracovii, przyszli nowi zawodnicy, z niektórym skończyły się kontrakty i odeszli. A jeszcze inni być może opuszczą "Pasy". W GALERII przedstawiamy zmiany w Cracovii. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Silny wiatr, szalone temperatury i gwałtowne burze. Piątek, a także nadciągający weekend w Małopolsce zapowiada się naprawdę gorąco Piątek w Małopolsce, ale i w całym kraju pod znakiem wysokich temperatur. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przestrzega, że w najbliższych dniach termometry mogą pokazać nawet 33°C. - Ostrzeżenie drugiego stopnia obowiązuje do dziś, 28 czerwca, do godz. 20.00. Ponadto na piątek, od godz. 10.00 do północy wydano również ostrzeżenie przed burzami - przypomina krakowski magistrat. 📢 Pomarańczowi z Nowej Huty obchodzą jubileusz. Grębałowianka Kraków świętuje 70-lecie istnienia W sobotę, 29 czerwca 2024 r., odbędą się główne uroczystości jubileuszu Grębałowianki Kraków. Klub na swoim stadionie świętować będzie 70-lecie istnienia. W programie są różne atrakcje, m.in. mecz z Hutnikiem Kraków. Poznajcie historię drużyny z Nowej Huty, zobaczcie zdjęcia z archiwum kubu - w GALERII.

📢 Muzeum Krakowa obchodzi 125-lecie! Wybierz się na urodzinowy piknik do Barbakanu! W sobotę, 29 czerwca 2024 roku, Muzeum Krakowa zaprasza na wyjątkowe wydarzenie – uroczyste obchody 125-lecia istnienia! Impreza odbędzie się w Barbakanie i będzie pełna atrakcji zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. W programie m.in.: koncert zespołu Percival, gry i zabawy historyczne, spotkania z partnerami społecznymi i wiele innych. Wstęp wolny! 📢 Dokąd zabrać dzieci w weekend w Krakowie? Wybraliśmy najciekawsze imprezy i atrakcje w mieście Zastanawiasz się, gdzie zabrać dzieci w Krakowie w nadchodzący weekend? Przygotowaliśmy dla Was przegląd najciekawszych imprez i atrakcji w mieście, które zapewnią rozrywkę zarówno najmłodszym, jak i całej rodzinie. Sprawdź, co warto zobaczyć i przeżyć w Krakowie w ten weekend! Po szczegóły wydarzeń zapraszamy do galerii zdjęć.

📢 Kraków. Mało wam remontów, korków i utrudnień? To jeszcze rozkopią torowisko pod Filharmonią Zarząd Dróg Miasta Krakowa planuje wyremontować tory i zwrotnice na części skrzyżowania przy budynku Filharmonii Krakowskiej. Prace mogą ruszyć już w pierwszej połowie lipca. A do 20 lipca ma trwać remont torowiska między rondami Mogilskim i Grzegórzeckim. Ponadto rozkopano i zamknięto pętle w Mistrzejowicach z powodu budowy nowej linii tramwajowej. Biada pasażerom komunikacji miejskiej, którzy nie wyjechali na wakacje.

ZOBACZ KONIECZNIE Przerażające prognozy zmian klimatycznych. Czarne scenariusze dla Polski i świata

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.