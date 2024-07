Dzień Psa 2024. Te miejsca w Krakowie powinien znać każdy miłośnik czworonogów

Miejsca w Krakowie przyjazne psom

Psie Wybiegi to idealne miejsce na spędzenie czasu ze swoim pupilem oraz socjalizacje z innymi psami. W wielu parkach znajdują się strefy agility do treningów i wiele innych urozmaiceń. Pamiętaj jednak, że nie każdy pies nadaje się do takich miejsc! Najważniejsze jest zdrowie i komfort naszego zwierzęcia. Poniżej podamy przykładowe lokalizacje wybiegów.