Taksonomia intuicji, czyli wernisaż w Spirala Art Gallery. Dowiedz się więcej na temat prac artystki Wysakowskiej - Walters!

Kim jest artystka?

Elżbieta Wysakowska - Walters to absolwentka poznańskich intermediów. W swoich pracach stawia na to co nieoczywiste lubi łączyć ze sobą i mieszać różne style i techniki, tak aby na końcu pozostawić odbiorcy przestrzeń do swobodnej interpretacji. Ceni sobie pracę z ludźmi, prowadzi warsztaty artystyczne, spotkania i zajęcia dla osób niezwiązanych ze sztuką.